Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В США назвали ложными сообщения о планах ЦРУ по убийству Мадуро
США отрицают наличие у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) планов по убийству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официального представителя госдепартамента.
Собеседник СNN назвал подобные заявления «категорически ложными». Он также указал на то, что США «продолжат поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле», передает РИА «Новости».
Ранее вице-президент и глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании в республике двух испанских и одного американского гражданина, которые, по его данным, планировали убийство мэра города Упата, а также намеревались в координации с разведслужбами США и Испании доставить в Венесуэлу группу наемников из Франции и Восточной Европы с целью убийства Мадуро.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций.