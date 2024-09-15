В США назвали ложными сообщения о планах ЦРУ по убийству Мадуро

Tекст: Ольга Иванова

Собеседник СNN назвал подобные заявления «категорически ложными». Он также указал на то, что США «продолжат поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле», передает РИА «Новости».

Ранее вице-президент и глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании в республике двух испанских и одного американского гражданина, которые, по его данным, планировали убийство мэра города Упата, а также намеревались в координации с разведслужбами США и Испании доставить в Венесуэлу группу наемников из Франции и Восточной Европы с целью убийства Мадуро.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций.