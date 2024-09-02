Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
США арестовали принадлежащий Мадуро самолет
CNN: США арестовали принадлежащий Мадуро самолет
Соединенные Штаты наложили арест на самолет венесуэльского лидера Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций, сообщил телеканал CNN.
По данным CNN, в понедельник воздушное судно Мадуро перенаправили из Доминиканской Республики во Флориду, передает ТАСС.
Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что США изучают варианты давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, чтобы заставить его «вернуть Венесуэлу на путь демократии».