Экс-глава ФБР Коми заявил об отсутствии страха после предъявленных обвинений

Tекст: Вера Басилая

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил о своей невиновности после предъявления ему обвинений в даче ложных показаний Конгрессу и препятствии расследованию, передает Axios.

«Я не боюсь. Кто-то, кого я очень люблю, недавно сказал, что страх – это инструмент тирана, и она права», – заявил Коми.

Он уточнил, что речь идет о дочери Маурин Коми, уволенной минувшим летом из прокуратуры.

Экс-глава ФБР отметил, что его семья давно осознала риски, связанные с оппозицией президенту Дональду Трампу, однако не намерена «жить на коленях».

Коми добавил: «Я невиновен, так что пусть будет суд». Он также высказал сожаление за позицию Министерства юстиции, но при этом выразил доверие к американской судебной системе.

В обращении Коми призвал американцев не бояться, а быть вовлеченными в политические процессы и «голосовать так, будто от этого зависит судьба страны».

Ранее Дональд Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми худшим из людей.

Джеймсу Коми 25 сентября предъявили обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.