Экс-глава ФБР Коми заявил об отсутствии страха после предъявленных обвинений
Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил о своей невиновности и отсутствии страха после предъявления ему обвинений в даче ложных показаний Конгрессу и препятствии расследованию, передает Axios.
«Я не боюсь. Кто-то, кого я очень люблю, недавно сказал, что страх – это инструмент тирана, и она права», – заявил Коми.
Он уточнил, что речь идет о дочери Маурин Коми, уволенной минувшим летом из прокуратуры.
Экс-глава ФБР отметил, что его семья давно осознала риски, связанные с оппозицией президенту Дональду Трампу, однако не намерена «жить на коленях».
Коми добавил: «Я невиновен, так что пусть будет суд». Он также высказал сожаление за позицию Министерства юстиции, но при этом выразил доверие к американской судебной системе.
В обращении Коми призвал американцев не бояться, а быть вовлеченными в политические процессы и «голосовать так, будто от этого зависит судьба страны».
Ранее Дональд Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми худшим из людей.
Джеймсу Коми 25 сентября предъявили обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.