Трамп назвал Коми худшим из людей и порадовался его обвинению
Бывший директор ФБР Джеймс Коми – худший из людей, но теперь правосудие восторжествует, отметил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп после сообщения о предъявленных Коми обвинениях в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.
«Правосудие в Америке! Джеймс Коми – один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна», – приводит NBC News пост Трампа в соцсети Truth в четверг вечером.
Коми опроверг выдвинутые против него обвинения. Суд над Коми назначен на 9 октября окружным судьей США Майклом С. Нахмановым, которого назначал бывший президент США Джо Байден.
Срок давности по обвинениям Коми истекал во вторник. Ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет, если его признают виновным.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.
Трамп в августе сообщил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.
Экс-главе ФБР Коми 25 сентября предъявили обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.