Минюст США опубликовал более 10 тыс. новых файлов по делу Эпштейна
Власти США опубликовали более 10 тыс. новых файлов объемом свыше 10 гигабайт по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Министерство юстиции США опубликовало новый массив документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, общий объем материалов превысил 10 гигабайт, сообщает РИА «Новости».
Архив под названием DataSet 8 содержит свыше 10 тыс. файлов, среди которых 10 595 PDF-документов, 419 видеозаписей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла.
Минюст подчеркнул, что публикация осуществлялась в сжатые сроки по требованию конгресса. В ведомстве отметили, что все материалы тщательно проверяли и редактировали, чтобы скрыть личные данные жертв и других частных лиц.
В числе опубликованных ранее материалов есть фотографии, на которых экс-президент Билл Клинтон запечатлен в компании девушек и Гислейн Максвелл, соучастницы Эпштейна. На некоторых снимках лица людей намеренно скрыты. Эти данные были обнародованы после принятия в ноябре специального закона о рассекречивании дела.
Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации во Флориде и Нью-Йорке в период с 2002 по 2005 год, ему грозило более 40 лет заключения. Следствие устанавливало, что он платил своим жертвам наличными, а затем просил некоторых девушек приводить новых.
Летом 2019 года суд принял решение оставить Эпштейна под стражей без возможности внесения залога. В конце июля того же года его нашли в камере в бессознательном состоянии, позже было официально подтверждено самоубийство. Вопросы к делу Эпштейна обострились после того, как администрация Трампа не выполнила обещания рассекретить все документы, а ФБР и минюст опровергли наличие у него так называемого списка клиентов.
