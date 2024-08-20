Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.6 комментариев
США обвинили Иран в попытке вмешаться в президентские выборы
Американские разведывательные службы заявили о кибероперациях Ирана против избирательных штабов Трампа и Харрис
Иран предпринимал попытки провести кибероперации против избирательных штабов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, говорится в совместном заявлении ФБР, аппарата директора Нацразведки США и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности страны.
В заявлении сказано о «все более агрессивной деятельности Ирана» в ходе электорального цикла, в том числе о «кибероперациях, направленных на президентские кампании», передает ТАСС.
По мнению американской разведки, Иран использует социальную инженерию, чтобы «получить доступ к лицам, имеющим непосредственное отношение к президентским кампаниям» как республиканцев, так и демократов. В частности, «кража и раскрытие информации» проводятся с целью «повлиять на электоральный процесс в США».
Разведка заявила, что Иран, а также Россия якобы «применяли подобную тактику не только в Соединенных Штатах во время нынешнего и предыдущего федеральных избирательных циклов, но и в других странах мира».
Постпредство Ирана при ООН указало, что обвинения со стороны США «ничем не подкреплены и лишены каких-либо оснований». Оно потребовало от Вашингтона «доказательств, если таковые вообще имеются», на которые Иран готов дать ответ.
Напомним, по информации СМИ, разведслужбы США получили данные о том, что Иран якобы планировал «устранить» Трампа.