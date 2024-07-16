Американская разведка решила, что к покушению на Трампа причастен Иран

CNN: Разведка США получила данные о планах Ирана «устранить» Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Вместе с тем, по словам источников телеканала CNN, на данный момент нет никаких доказательств, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, «был причастен к данному заговору», передает РИА «Новости».

В штабе политика-республиканца отказались комментировать детали, которые касаются безопасности Трампа. По словам источника, все вопросы по этой теме необходимо направлять в Секретную службу США.

По данным издания, Трамп неоднократно получал предостережения от Секретной службы, которая побуждала его отказаться от идеи проведения митингов на открытом воздухе. Отмечается, что эти предупреждения носили общий характер.

Ранее сообщалось, что ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены, что после покушения на убийство кандидата на выборы Дональда Трампа возможны акты мести.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.