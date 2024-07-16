Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.26 комментариев
Американская разведка решила, что к покушению на Трампа причастен Иран
CNN: Разведка США получила данные о планах Ирана «устранить» Трампа
Разведслужбы США получили данные о том, что Иран якобы планировал «устранить» экс-президента Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома, сообщили СМИ.
Вместе с тем, по словам источников телеканала CNN, на данный момент нет никаких доказательств, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, «был причастен к данному заговору», передает РИА «Новости».
В штабе политика-республиканца отказались комментировать детали, которые касаются безопасности Трампа. По словам источника, все вопросы по этой теме необходимо направлять в Секретную службу США.
По данным издания, Трамп неоднократно получал предостережения от Секретной службы, которая побуждала его отказаться от идеи проведения митингов на открытом воздухе. Отмечается, что эти предупреждения носили общий характер.
Ранее сообщалось, что ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены, что после покушения на убийство кандидата на выборы Дональда Трампа возможны акты мести.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.