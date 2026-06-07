Минобороны Японии впервые показало пусковую установку ракеты большой дальности

Tекст: Ольга Иванова

Во время крупных маневров японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку ракеты большой дальности «высокоскоростной планирующий «тип 25», передает РИА «Новости». Эти комплексы могут применяться для нанесения контрударов по вражеским базам в кризисных ситуациях. Системы разместили на территории базы Фудзи еще в марте, однако их публичный показ состоялся только сейчас.

Ежегодные «Комплексные учения Фудзи по огневой мощи» проходят на полигоне Хигаси-Фудзи в 68-й раз. В этом году участники отрабатывали сценарии защиты удаленных островов. В ходе мероприятий применялись танковые стрельбы, осуществлялся сбор разведданных с помощью дронов, а также демонстрировались перспективные беспилотные наземные машины.

Масштабные маневры продлятся до вечера воскресенья. За один день учений военные планируют израсходовать 69,5 тонны боеприпасов, общая стоимость которых оценивается в 820 млн иен, что эквивалентно 5,16 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава оборонного ведомства Японии Синдзиро Коидзуми объявил о полном завершении развертывания новых дальнобойных ракетных комплексов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия Токио частью опасного курса на ремилитаризацию.

В прошлом году японские военные на учениях у подножия горы Фудзи впервые показали модернизированную мобильную ракетную установку «Тип-12».