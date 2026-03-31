Япония впервые развернула дальнобойные ракетные комплексы
Япония впервые разместила дальнобойные ракетные комплексы, способные поражать цели на расстоянии свыше тысячи километров, на двух военных базах страны.
Глава оборонного ведомства Японии Синдзиро Коидзуми объявил о полном завершении развертывания новых дальнобойных ракетных комплексов, сообщает РИА Новости».
По его словам, «сегодня противокорабельная управляемая ракета «Тип 12 (модернизированная)» и высокоскоростной планирующий боеприпас «Тип 2» были размещены в подразделениях… это первое развертывание в войсках отечественных ракет в рамках программы stand-off».
Новейшие системы установлены на военных базах Кэнгун в префектуре Кумамото и Кэмп Фудзи в префектуре Сидзуока.
Министр отметил, что новые ракеты способны продемонстрировать противнику готовность Японии пресечь любое вторжение, в том числе с моря, что снижает риск нападения. Он подчеркнул, что страна переживает самый сложный период в сфере безопасности с момента окончания Второй мировой войны, и власти намерены продолжать укреплять потенциал сдерживания.
Развертывание проводится в рамках правительственной программы stand-off missile, позволяющей поражать цели за пределами зоны досягаемости противника. Модернизированные противокорабельные ракеты типа 12 теперь способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров, что в случае необходимости дает возможность наносить удары по объектам на территории КНР или КНДР.
Напомним, министр обороны Синдзиро Коидзуми на прошлой неделе заявил о наращивании минно-тральных сил Японии и расширении ракетных возможностей страны.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о неизбежности компенсирующих военно-технических мер при появлении в Японии американских ракет средней дальности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о праве Москвы жестко реагировать на возможное размещение Японией ракет средней дальности на острове Окинава.