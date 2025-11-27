Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
МИД России пригрозил ответом на размещение ракет Японией на Окинаве
Захарова: Россия может жестко реагировать на размещение Японией ракет на Окинаве
Россия оставляет за собой право жестко реагировать на возможное размещение Японией ракет средней дальности на острове Окинава, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Япония действует «под диктовку Вашингтона», превращая Окинаву в военный плацдарм и наращивая там вооружения, обладающие не только оборонительным, но и наступательным потенциалом, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула: «Мы оставляем за собой право жестко реагировать на реализацию конкретных планов Японии в указанной сфере». Она считает, что подобные действия дестабилизируют ситуацию в регионе и требуют пристального внимания со стороны России.
Представитель МИД добавила, что усиление военного присутствия на Окинаве будет рассматриваться Москвой как фактор, напрямую влияющий на безопасность страны. В ведомстве отметили, что любые шаги Японии по размещению новых вооружений не останутся без ответа со стороны России.
Ранее власти Японии интерпретировали высказывание министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады как косвенное признание российских прав на Курильские острова.
Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что официальный Токио строго придерживается курса на решение вопроса о принадлежности четырех островов и заключению мирного договора.
Москва предупредила о возможных рисках из-за ужесточения антироссийской риторики Японии.