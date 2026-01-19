Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом

Tекст: Ольга Иванова

Блогер Оксана Самойлова не присутствовала на судебном заседании по делу о разводе с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), передает РИА «Новости». Вместо нее в суд прибыл представитель Олег Тонаканян, который сообщил, что Самойлова, скорее всего, не будет участвовать в слушании. Заседание проходит в закрытом режиме.

Тонаканян также рассказал журналистам, что за последние два месяца стороны не пришли к примирению.

«Готова окончательно расторгнуть? Да. У них было два месяца. По моей информации, ничего за это время не изменилось», – заявил представитель Самойловой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Самойлова подала на развод с Джиганом. Иск о расторжении брака супругов с детьми зарегистрировали шестого октября 2025 года. У Самойловой и Джигана четверо детей. Суд в ноябре прошлого года по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда заявила журналистам, что не готова к примирению.

