Банк России начал обсуждать разработку новой банкноты номиналом 500 рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил на пресс-конференции Белов, финальные решения по этому вопросу будут приняты только в следующем году. По словам Белова, «мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты, а о дальнейших шагах мы сможем сообщить чуть позже», передает ТАСС.

Онлайн-голосование, призванное определить, какие символы появятся на будущей купюре, было запущено 1 октября и должно было завершиться 14 октября 2025 года. Однако уже 12 октября оно было отменено из-за попыток искусственно увеличить число голосов за отдельные объекты с помощью технических средств. В Центробанке подчеркнули, что о новых сроках голосования будет объявлено дополнительно.

Тем временем группа депутатов Госдумы, которую возглавляет вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова от партии «Единая Россия», обратилась к Центробанку с инициативой провести дополнительное широкое общественное обсуждение. Она предложила в новом опросе учесть вопрос о необходимости самой смены изображения на банкноте, отметив, что нынешний дизайн, возможно, устраивает большинство россиян. По мнению Кузнецовой, такое решение упростит дальнейшую работу и позволит тщательнее подготовить окончательный выбор новых символов.

Ранее Белов сообщил, что новые банкноты номиналом 1000 рублей появятся в обращении постепенно, этот процесс может занять от одного года до полутора лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей. ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.