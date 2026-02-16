Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Канада дважды отказала России в экстрадиции нациста Гуньки
Официальный запрос России на экстрадицию украинского нациста Ярослава Гуньки был отклонен канадскими властями дважды, последний раз из-за якобы недостатка доказательств, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
По словам Степанова, Россия подала официальный запрос на экстрадицию Ярослава Гуньки, которого называют украинским нацистом, еще в 2023 году, однако Канада уже дважды отказала в его выдаче, передает РИА «Новости».
Посол сообщил, что запрос был отклонен под нелепыми предлогами: сначала Канада заявила об отсутствии механизмов правовой помощи между странами. Во второй раз Оттава сослалась на якобы недостаточную доказательную базу.
Степанов подчеркнул, что российская сторона действует строго в соответствии с международным правом. Он напомнил о соблюдении положений Конвенции ООН «О неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности» 1968 года.
Дипломат также отметил, что Россия продолжит отстаивать свою позицию по этому делу, считая обвинения обоснованными и подтвержденными документально. В Москве рассчитывают, что Канада все же пересмотрит свое решение по запросу на экстрадицию Гуньки.
Ярослав Гунька в марте отметил 100-летний юбилей и проживает в Норт-Бее в Канаде.
Следственный комитет России в 2023 году предъявил ему заочное обвинение в геноциде мирного населения на Украине во время Великой Отечественной войны.
В МИД сообщили, что Москва намерена добиваться справедливого наказания для нациста Гуньки.
Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту Гуньке.