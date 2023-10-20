Нацисту Гуньке в России предъявлено заочное обвинение в геноциде

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в геноциде бывшему эсэсовцу Гуньке

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале Следственного комитета указывается, что следователи получили документальное подтверждение в Гоархиве и Центральном архиве Минобороны о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина»(запрещено в России), в которой проходил службу Гунька.

В СК заявили, что в апреле 1943 года Гитлером было принято решение о формировании 14 добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», в которую набирались украинские добровольцы, туда же вошел уроженец с. Умани Второй Польской Республики Ярослав Гунька.

Гунька и другие лица из его подразделения расстреляли, сожгли в жилых домах и костеле не менее 500 человек, среди которых были евреи и поляки, с 23 по 28 февраля 1944 года в н.п. Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР), следует из сообщения ведомства.

СК расценил эти действия нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, решается вопрос об международный розыск и заочном аресте. Следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию.

Ранее в МИД сообщили, что Москва намерена добиваться справедливого наказания для нациста Гуньки.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение в Канаду и Интерпол для экстрадиции Гуньки.

Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту Гуньке.