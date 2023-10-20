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Нацисту Гуньке в России предъявлено заочное обвинение в геноциде
Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в геноциде бывшему эсэсовцу Гуньке
Следственный комитет России предъявил заочное обвинение проживающему в Канаде украинскому националисту Ярославу Гуньке за геноцид мирного населения на территории Украины в годы Великой Отечественной войны, и намерен объявить его в международный розыск, сообщили в ведомстве.
В сообщении в Telegram-канале Следственного комитета указывается, что следователи получили документальное подтверждение в Гоархиве и Центральном архиве Минобороны о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина»(запрещено в России), в которой проходил службу Гунька.
В СК заявили, что в апреле 1943 года Гитлером было принято решение о формировании 14 добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», в которую набирались украинские добровольцы, туда же вошел уроженец с. Умани Второй Польской Республики Ярослав Гунька.
Гунька и другие лица из его подразделения расстреляли, сожгли в жилых домах и костеле не менее 500 человек, среди которых были евреи и поляки, с 23 по 28 февраля 1944 года в н.п. Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР), следует из сообщения ведомства.
СК расценил эти действия нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, решается вопрос об международный розыск и заочном аресте. Следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию.
Ранее в МИД сообщили, что Москва намерена добиваться справедливого наказания для нациста Гуньки.
До этого министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение в Канаду и Интерпол для экстрадиции Гуньки.
Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту Гуньке.