Глава «Гознака» рассказал о защитных признаках новой банкноты в 1000 рублей

Глава «Гознака» назвал три группы защитных признаков банкноты в 1000 рублей
Обновленная банкнота номиналом 1000 рублей получила сразу несколько важных защитных признаков, сообщил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук на брифинге.
Особое внимание уделено элементам, которые помогают гражданам самостоятельно проверять подлинность банкноты в повседневной жизни, передает РИА «Новости».
Трачук подчеркнул, что один из главных признаков – защитная нить, встроенная в бумагу при изготовлении, комбинирующаяся с полиграфическими элементами. На ней можно разглядеть объемное изображение знака рубля, движущееся при наклоне изображение номинала, а также видимый на просвет номинал и аббревиатуру ЦБ РФ при вращении банкноты. Под точечным освещением обнаруживается скрытый символ рубля на радужной поверхности.
На лицевой стороне размещены два оптически переменных признака. Первый – знакомый по банкнотам 2000 и 5000 рублей признак HMC, где изображение номинала и цвет фона меняются при повороте банкноты на 180 градусов. Второй – элемент с изображением башни Нижегородского кремля, сочетающий смену цвета и появление скрытого знака рубля при наклоне купюры, что, по словам Трачука, позволяет определить подлинность даже при слабом освещении.
Традиционный водяной знак выполнен особой техникой филиграни и содержит два изображения: номинал банкноты и пешеходный мост. Оборотная сторона также содержит уникальные микроизображения – специальные растры. Они представляют маленькие рисунки, например, гармошку, эчпочмак, саратовский калач, медведя, а также животных Приволжья и символичное число 1000, благодаря чему купюра стала своеобразной иллюстрацией истории и культуры регионов округа.
Специалисты получат дополнительные сведения о так называемых кассовых и машиночитаемых признаках купюры позднее. Оригинальные микроизображения, украшающие оборот, по материалам Центробанка, должны помочь лучше узнать о символах и характере Приволжского федерального округа.
Ранее Белов сообщил, что новые банкноты номиналом 1000 рублей появятся в обращении постепенно, этот процесс может занять от одного года до полутора лет. Кроме того, Банк России начал обсуждать разработку новой банкноты номиналом 500 рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей. ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.