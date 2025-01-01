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РЖД изменили правила провоза животных в поездах
С января 2025 года холдинг РЖД обновил правила перевозки животных в поездах, разрешив провозить питомцев в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест, а также ввел новые условия для перевозки крупных собак.
С нового года в поездах дальнего следования, управляемых дочерней компанией РЖД – Федеральной пассажирской компанией (ФПК), вступили в силу новые правила перевозки животных, передает РИА «Новости». Теперь пассажирам разрешено провозить питомцев в купе повышенной комфортности без необходимости выкупа всех мест. Это изменение касается только мелких животных, которые должны находиться в переноске. В купе повышенной комфортности предусмотрено четыре места, а в стоимость билета включены ужин или завтрак, вода, чай, постельные принадлежности и другие удобства.
Кроме того, РЖД предусмотрели возможность для пассажиров узнавать о наличии животных в соседних местах при покупке билетов через интернет. На схеме вагона такие места обозначены темно-серым цветом, а при нажатии на них можно получить информацию о животном и его маршруте.
Среди других нововведений – необходимость оформления бесплатного билета на крупную собаку при выкупе целого купе. Это правило ранее не действовало. Пассажиры, выкупающие все купе, теперь могут перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.
В прошлом году в РЖД решили запретить высаживать животных из поездов.