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    Что будет с курсом рубля в 2025 году
    «Газпром» прекратил транзит газа через Украину из-за истечения соглашения
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    Дуров объяснил блокировку российских Telegram-каналов
    Украина прекратила транспортировку российского газа
    В Сети усомнились в подлинности видео с украинской ракетой «Сапсан»
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

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    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    9 комментариев
    1 января 2025, 10:58 • Новости дня

    РЖД изменили правила провоза животных в поездах

    Tекст: Валерия Городецкая

    С января 2025 года холдинг РЖД обновил правила перевозки животных в поездах, разрешив провозить питомцев в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест, а также ввел новые условия для перевозки крупных собак.

    С нового года в поездах дальнего следования, управляемых дочерней компанией РЖД – Федеральной пассажирской компанией (ФПК), вступили в силу новые правила перевозки животных, передает РИА «Новости». Теперь пассажирам разрешено провозить питомцев в купе повышенной комфортности без необходимости выкупа всех мест. Это изменение касается только мелких животных, которые должны находиться в переноске. В купе повышенной комфортности предусмотрено четыре места, а в стоимость билета включены ужин или завтрак, вода, чай, постельные принадлежности и другие удобства.

    Кроме того, РЖД предусмотрели возможность для пассажиров узнавать о наличии животных в соседних местах при покупке билетов через интернет. На схеме вагона такие места обозначены темно-серым цветом, а при нажатии на них можно получить информацию о животном и его маршруте.

    Среди других нововведений – необходимость оформления бесплатного билета на крупную собаку при выкупе целого купе. Это правило ранее не действовало. Пассажиры, выкупающие все купе, теперь могут перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.

    В прошлом году в РЖД решили запретить высаживать животных из поездов.

    31 декабря 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

    Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Для жителей других регионов телеканалы также будут транслировать поздравления президента в полночь в соответсвии с часовыми поясами.

    Президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

    В своей речи Путин пообещал идти только вперед. «Все будет хорошо, будем идти только вперед, – сказал он. – Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан».

    Президент отметил, что стремление к защите суверенитета и безопасности России стало делом чести для жителей страны. «Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – добавил глава государства.

    Путин подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами.

    «Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано – это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития, – указал глава государства. – Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем».

    Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», – сказал Путин. Кроме того, он отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

    Путин подчеркнул, что единство помогло стране преодолеть испытания и достичь исторически значимых целей в первой четверти XXI века. «Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности», – заявил российский лидер.

    «До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России! Когда мы вместе, все исполнится» – пожелал президент России.

    В этот раз речь Путина была краткой и заняла чуть более трех с половиной минут.

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    31 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    FT: Украина в 2025 году заключит мирный договор с Россией
    FT: Украина в 2025 году заключит мирный договор с Россией
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году Украина заключит мирный договор с Россией, предполагающий отказ от территорий в обмен на гарантии безопасности, прогнозирует Financial Times.

    Как пишет Financial Times, в 2025 году Украина и Россия могут заключить мирный договор, в котором Украина откажется от территорий в пользу России, передает РИА «Новости». Предполагается, что Украина согласится на фактический контроль России над уже занятыми территориями, с небольшими обменами земель.

    Взамен Украина получит гарантии безопасности от европейских стран при поддержке США, говорится в материале. Однако процесс вступления Украины в НАТО будет заморожен, пишет издание.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    31 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
    Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством.

    Путин в целом одобрил предложенные правительством ключевые показатели и задачи национальных целей развития до 2030 года, следует из перечня поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС. Однако он поручил доработать эти показатели, чтобы они учитывали текущие реалии и вызовы.

    Российский лидер рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» обеспечить регулярный мониторинг реализации национальных проектов и наладить механизм обратной связи с гражданами, передает РИА «Новости».

    Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2025 года и затем обновляться каждые полгода. Ответственным за выполнение назначен глава ОНФ Михаил Кузнецов.

    Также президент поручил Счетной палате провести анализ реализации национальных проектов за период 2019–2024 годов. Результаты анализа должны быть представлены в правительство для дальнейшего планирования новых национальных проектов.

    Напомним, Путин дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году. Президент также поручил правительству и комиссиям Государственного Совета обеспечить мониторинг мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми. Кроме того, Путин поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации для обеспечения технологического лидерства России.

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    1 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Иностранцам ограничили срок безвизового пребывания в России с 2025 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Максимальный срок пребывания на территории России для иностранцев без виз изменится с 1 января 2025 года и составит 90 дней в течение одного календарного года.

    С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания в России для иностранцев, прибывающих в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года, передает РИА «Новости». Эти изменения внесены в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» еще в августе прошлого года.

    Ранее иностранцам, не имеющим долгосрочного правового статуса, разрешалось находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Новые условия означают, что теперь в календарный год иностранцы без виз смогут пребывать в России суммарно только 90 дней.

    Как поясняет МВД России, нововведения не касаются иностранцев, прибывающих в страну с целью получения образования, а также тех, кто оформил патент, находится в трудовых отношениях с работодателем или имеет иной правовой статус.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией, и разбиралась, в чем заключается суть принятых решений, насколько они отвечают на запросы россиян и как эта работа будет продолжена в следующем году.

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    1 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Цены на алкоголь и табак в России выросли с нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимальная розничная цена на водку в России увеличилась до 349 рублей за пол-литра, а на коньяк до 651 рубля, следует из приказа Минфина.

    В соответствии с документом, стоимость водки увеличилась с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, передает ТАСС. Минимальная цена коньяка в рознице повысилась с 556 до 651 рубля, а стоимость бренди и других видов алкоголя из дистиллятов – с 403 до 472 рублей.

    Министерство финансов также установило минимальные цены на оптовую закупку алкогольных напитков. При закупке у производителей пол-литра водки стоит 287 рублей, коньяка – 500 рублей, а бренди и иных напитков – 364 рубля. При закупке через торговые организации минимальная цена на 0,5 литра водки составляет 299 рублей, коньяка – 527 рублей, а для прочих видов алкоголя – 383 рубля.

    С 1 января 2025 года в России начали действовать также новые минимальные цены на табачную и никотинсодержащую продукцию. Единая минимальная цена на табачную продукцию выросла с 129 до 135 рублей. Минимальная цена на 1 грамм продукции с нагреваемым табаком составила 22 рубля, а на 1 миллилитр жидкости для электронных систем доставки никотина увеличилась до 80 рублей.

    Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал законы об индексации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию на ближайшую трехлетку в июле прошлого года.

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    31 декабря 2024, 14:03 • Новости дня
    Путин поручил следить за «семейноцентричностью» нацпроектов
    Путин поручил следить за «семейноцентричностью» нацпроектов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми и повышение рождаемости.

    Приоритетом станет соблюдение принципа «семейноцентричности», подразумевающего ориентацию на семью и создание условий для совмещения трудовых и семейных обязанностей, передает РИА «Новости».

    В поручении подчеркивается необходимость формирования положительного образа многодетной семьи и сохранения семейных ценностей в обществе. Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

    Отчеты о выполнении поручений должны предоставляться до 1 июня 2025 года и далее каждые полгода. Внимание будет уделено также защите интересов семьи и созданию условий для детей.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством.

    Он также дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.

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    31 декабря 2024, 13:26 • Новости дня
    Путин поручил принять меры для повышения рождаемости в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.

    Эти меры будут частью реализации новых национальных проектов, которые должны обеспечить преодоление негативных демографических тенденций, передает ТАСС. Доклад по этой теме Путин ожидает до 1 июня 2025 года.

    Президент также поручил правительству и Российской академии наук обеспечить включение в национальные проекты мероприятий, направленных на достижение технологического превосходства российских технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных отраслях экономики. Исполнение поручения ожидается до 1 июля 2025 года.

    Путин ранее подчеркивал, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Минздрав рекомендовал женщинам рожать детей в возрасте от 18 до 35 лет.

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    31 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    ВСУ сожгли школу в Новой Каховке и атаковали больницу в Алешках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска вновь атаковали больницу в Алешках и сожгли законсервированную школу в Новой Каховке, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

    По данным Алексеенко, атака не привела к новым жертвам, передает ТАСС.

    Кроме того, добавил Алексеенко, ВСУ пытались атаковать машину скорой помощи, на которой эвакуировали раненого главврача больницы Владимира Харлана, но российские военные предотвратили это нападение. Харлана доставили в больницу другого региона, его жизни ничего не угрожает.

    По словам Алексеенко, вечером машина скорой помощи, вернувшаяся в Алешки, была уничтожена во время нового удара ВСУ по больнице. Ночью ВСУ также нанесли удар по второй школе в Новой Каховке, в результате чего в пустом здании возник сильный пожар. «Машины скорой помощи заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям, несмотря ни на что», – подчеркнул Алексеенко.

    В сентябре главный врач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан и его водитель получили  ранения в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

    В декабре в Алешках Херсонской области произошла атака дронов-камикадзе на пункт выдачи гуманитарной помощи, в результате которой погибли три человека. Кроме того, ВСУ осуществили атаку на школьный автобус в Запорожской области с помощью беспилотника.

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    31 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    Молдавия зафиксировала снижение энергопотребления

    Минэнерго Молдавии сообщило о снижении энергопотребления на фоне ЧП

    Tекст: Евгения Караваева

    В Молдавии наблюдается снижение энергопотребления на фоне введенного режима чрезвычайного положения в энергетике, который сопряжен с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.

    В Молдавии наблюдается снижение энергопотребления на фоне введенного режима чрезвычайного положения (ЧП) в энергетике, передает РИА «Новости». С 16 декабря в стране действует этот режим, который, по мнению правительства, связан с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предупреждал о возможном дефиците электроэнергии на правом берегу Днестра, так как 65-70% потребностей покрываются за счет Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье. Закупка электроэнергии из иных источников может привести к увеличению тарифов.

    С 27 по 29 декабря на правом берегу Днестра было зафиксировано потребление электроэнергии объемом более 43 млн кВт/ч, отмечает пресс-служба Минэнерго. За этот период наблюдалось снижение энергопотребления, что связано с уменьшением экономической активности в конце года и оптимизацией потребления в некоторых секторах. Основным источником электроэнергии оставалась Кучурганская ГРЭС, обеспечившая от 45% до 54% от общего объема.

    Теплоэлектростанции Кишинева и Бельц внесли вклад от 27% до 33%, возобновляемые источники обеспечили от 0,5% до 2%, а когенерационные системы сахарных заводов около 0,3%. Импорт электроэнергии из Украины и Румынии составил 11%-24%. Министерство энергетики подчеркивает важность разумного использования электроэнергии, особенно в часы пикового потребления с 9.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00.

    Газпром объявил о планах ограничить поставки газа в Молдавию с 1 января из-за задолженности «Молдовагаза». В компании заявили, что «Молдовагаз» регулярно нарушает платежные обязательства по контракту. В Приднестровье с 11 декабря введено чрезвычайное экономическое положение на 30 суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Молдавия планировала национализировать «Молдовагаз» из-за возможного прекращения поставок газа со стороны Газпрома с 2025 года, и это вызывало серьезные опасения по поводу законности, поскольку контрольный пакет акций принадлежит Газпрому. Эксперты отмечали, что такие действия могут создать множество проблем для Молдавии, включая ухудшение отношений с Россией и возможные судебные разбирательства.

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    31 декабря 2024, 15:22 • Новости дня
    Медведев поздравил россиян с Новым годом

    Медведев отметил единство и сплоченность народа России в новогоднем поздравлении

    Медведев поздравил россиян с Новым годом
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2025 годом, подчеркнув, что страна сохраняет единство и сплоченность, несмотря на трудности и угрозы.

    Медведев поздравил россиян с наступающим 2025 годом, передает РИА «Новости». В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, он отметил, что Россия остается единой, несмотря на все трудности и угрозы.

    Зампред Совбеза подчеркнул важность патриотизма и его проявление в конкретных действиях. «Вместе мы – огромная сила, нас не сломить никому», – заявил он. Медведев выразил уверенность в том, что единство и сплоченность многонационального народа России продолжают укрепляться.

    Он также подчеркнул, что Россия наперекор трудностям сохраняет и укрепляет самое важное – единство народа. По его словам, это единство и сплоченность вкладывают особый смысл в понятие «патриотизм», которое находит зримое воплощение в конкретных делах.

    Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

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    31 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Белоусов в канун Нового года призвал поднять бокалы за бойцов на передовой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии Нового года министр обороны России Андрей Белоусов предложил поднять бокалы за тех, кто находится на передовой в зоне спецоперации, и подчеркнул важность единства и поддержки для достижения целей СВО.

    Белоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, предложил поднять бокал за защитников Родины, отметив важность их вклада в безопасность страны, передает ТАСС. Он подчеркнул объявление 2025 года Годом Защитника Отечества, отметив, что нынешнее поколение не должно терять завоеванного предыдущими поколениями.

    Белоусов выразил благодарность семьям военнослужащих, подчеркнув их роль как опоры для бойцов. Он также попросил хранить в памяти погибших в борьбе с нацизмом и терроризмом, предложив поднять за них третий бокал.

    Министр отметил вклад волонтеров, добровольцев, общественников и представителей оборонно-промышленного комплекса в достижение целей спецоперации. «Наше единство и сплоченность – залог непобедимости России», – подчеркнул он, отдельно поблагодарив тех, кто встречает праздник на передовой.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие из российской группировки «Днепр» организовали новогодний концерт для своих сослуживцев, находящихся на позициях на Запорожском направлении.

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    1 января 2025, 11:58 • Новости дня
    В России изменились правила уплаты налогов и штрафов

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 2025 года в России вступает в силу пятиуровневая шкала НДФЛ, а также увеличатся штрафы за нарушения ПДД, включая превышение скорости и непристегнутый ремень.

    С нового года в России вступает в силу пятиуровневая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает РИА «Новости». Для дохода до 2,4 млн рублей ставка останется прежней – 13%. Если доход составляет от 2,4 до 5 млн рублей, ставка составит 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, а для дохода более 50 млн рублей – 22%. Для участников СВО и работников Крайнего Севера ставка 13% будет применяться до дохода в 5 миллионов рублей.

    Для доходов от дивидендов и процентов по вкладам ставка будет составлять 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% при превышении этой суммы. Для нерезидентов установлена ставка 15%.

    Кроме того, существенно увеличиваются штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Минимальный штраф за превышение скорости теперь составит 750 рублей, тогда как раньше он был 500 рублей. Максимальный штраф за те же нарушения увеличен до 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. За непристегнутый ремень безопасности штраф составит 1,5 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей. За проезд на красный свет предусмотрен аналогичный штраф, а за повторное нарушение – 7,5 тыс. рублей. За управление транспортным средством в состоянии опьянения штраф увеличен до 45 тыс. рублей с прежних 30 тыс.

    Также увеличатся штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки штраф составит 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей. За повторную езду без ОСАГО штраф увеличится с 800 до 3-5 тыс. рублей.

    Срок действия скидки на уплату штрафов увеличивается с 20 до 30 дней, но размер сокращается с 50% до 25%.

    Напомним, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 16,6% и составил 22 440 рублей, увеличение затронуло 4,2 млн человек.

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    1 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Daily Express: Европа обеспокоена инфляцией из-за остановки транзита газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита российского газа через Украину, пишет британская газета Daily Express.

    Британская газета Daily Express сообщила о нарастающем беспокойстве в странах Европы относительно увеличения инфляции, вызванного прекращением транзита российского газа через территорию Украины, передает Ura.ru.

    В публикации отмечается, что повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились. Однако существуют опасения по поводу инфляции в условиях адаптации энергетического рынка.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

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    1 января 2025, 11:22 • Новости дня
    Захарова: Россияне объединились для спасения анапских пляжей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россияне со всех концов страны прикладывают усилия для спасения пляжей Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik напомнила, что анапские пляжи известны не только туристической привлекательностью, но и лечебными свойствами, такими как уникальный песок.

    Захарова обратила внимание на действия МЧС, местных властей и добровольцев, которые в непростых условиях, включая холодную погоду, работают над ликвидацией последствий аварии. Она отметила: «Люди каждый день выходят и работают. И делают все для того, чтобы спасти это уникальное место».

    Горожане также активно распространяют информацию о текущей ситуации и призывают к поддержке региона. Особое внимание Захарова уделила волонтерам, которые, не получая официальной поддержки, самоотверженно помогают в ликвидации последствий разлива, рискуя собственным здоровьем.

    В воскресенье на пляже «Динамо» в Анапе обнаружили повторный выброс мазута.

    Ранее Морспасслужба провела частичное обследование затонувших «Волгонефтей» и не нашла утечек нефтепродуктов. Сообщалось, спасатели и добровольцы собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта на пляжах Краснодарского края.

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    1 января 2025, 10:20 • Новости дня
    Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 22 440 рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 16,6% и составил 22 440 рублей, увеличение затронуло 4,2 млн человек.

    С 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на 16,6%, достигнув уровня 22 440 рублей в месяц, передает РИА «Новости». Действующий в 2024 году МРОТ составлял 19 242 рубля, что на 18,5% выше показателя 2023 года. Это повышение затронет 4,2 млн россиян.

    Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что к 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тыс. рублей. Также с 1 января пенсии российских пенсионеров выросли на 7,3%, что охватило 7,8 млн человек. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что в феврале планируется дополнительная индексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции 2024 года.

    Кроме того, заработные платы в бюджетной сфере, включая врачей, педагогов и работников культуры, проиндексированы на 13,2%. Это следует из федерального бюджета Социального фонда России. Аналогичная индексация на 13,2% будет применена к сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесных хозяйств. Однако индексация не коснется депутатов, сенаторов и судей.

    Напомним, в октябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в 2025 году, что на 16,6% выше уровня 2024 года.

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