Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США

Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен отметил в интервью СМИ, что его внимание сосредоточено на России как главном источнике риска для Гренландии, нежели со стороны США.
Россия представляет для Гренландии большую угрозу, чем Соединенные Штаты, заявил глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен в интервью агентству Reuters, которое цитирует РИА «Новости». По его словам, основное внимание командования направлено не на США, а именно на Россию, несмотря на отсутствие российских кораблей вблизи острова.
«Мое внимание сконцентрировано не на США, вовсе нет. Оно направлено на Россию», – заявил Андерсен. Он также отметил, что маловероятно начало конфликта между странами НАТО, так как ни одна из них не станет нападать на другую. Тем не менее он призвал НАТО усилить военное присутствие в регионе для защиты северных рубежей альянса.
Ранее президент США Дональд Трамп посчитал, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.
А замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.
А посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.