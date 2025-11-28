Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS

Венгрия начала обсуждать приобретение российской доли в сербской NIS

Tекст: Вера Басилая

Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении российской доли в сербской нефтяной компании NIS, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш, отметив, что обсуждается возможность рыночной сделки с поддержкой венгерских властей.

По его словам, «один из вариантов – это расширение роли MOL», и вывод NIS из-под российского контроля, по мнению Будапешта, находится в интересах самой компании.

Ранее Венгрия выражала готовность содействовать Сербии в вопросах безопасности поставок топлива. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявлял, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в два с половиной раза.

На прошлой неделе СМИ писали, что переговоры о приобретении российской доли в NIS также вела крупнейшая нефтяная компания ОАЭ ADNOC. В настоящий момент «Газпром нефти» принадлежит 44,9% акций NIS, еще 11,3% – у Газпрома, в то время как сама Сербия контролирует 29,87%. NIS остается единственным импортером нефти на сербском рынке.

Президент Сербии Александр Вучич предложил США дать российским акционерам NIS 50-дневный срок для поиска покупателя контрольного пакета акций компании.

Российские акционеры решили продать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS.

Американские власти потребовали выхода российских акционеров из состава владельцев NIS.