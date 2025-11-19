Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.11818 комментариев
Российские владельцы согласились продать 56% доли в NIS
Российские акционеры приняли решение реализовать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS, не раскрывая данные о потенциальном покупателе, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы согласились продать свою долю в размере 56,15% в компании NIS, находящейся под американскими санкциями, передает РИА «Новости».
Глава минэнерго отметила: «Российские владельцы согласились продать свою долю в NIS, которая составляет 56,15%... Наименование третьей стороны не раскрывается, потому что речь идет о деловых переговорах серьезных компаний. Пока они не будут завершены или не будут определены важнейшие детали, об этом несерьезно говорить».
Информация о сделке поступила в ходе переговоров, однако никаких подробностей о потенциальном покупателе пока не раскрывается. В министерстве объяснили, что обсуждение ведется с серьезными компаниями, и до заключения соглашения любые детали будут держаться в тайне. Продажа коснется крупнейшей сербской нефтяной компании, над которой в последние годы усилились санкционные и деловые ограничения со стороны западных стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Сербии рассматривало все возможные сценарии по ситуации вокруг NIS, чтобы избежать национализации и сохранить диалог с Россией.
Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев NIS без предоставления Сербии переходного периода.
Российские владельцы NIS выразили готовность передать контроль над компанией третьей стороне.