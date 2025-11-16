Вучич потребовал от правительства оценить все варианты по NIS

Tекст: Ольга Иванова

Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании кабинета министров призвал правительство тщательно рассмотреть все возможные варианты, прежде чем принимать окончательное решение по судьбе нефтегазовой компании NIS, сообщает ТАСС. По его словам, это решение должно быть принято в течение ближайших семи дней, однако немедленного решения сейчас ожидать не стоит.

Вучич подчеркнул необходимость продолжения диалога с российскими партнерами. Он заявил: «Если русские не договорятся о цене с третьей стороной, мое предложение – рассмотреть вариант, чтобы мы предложили лучшую цену».

Президент также отметил, что руководство Сербии намерено избежать радикальных мер. По его словам, Белград не желает прибегать к конфискации, национализации или отъему имущества и хочет, чтобы международное сообщество видело приверженность Сербии принципам прозрачности и добросовестных переговоров.

Вучич добавил, что сербская сторона будет рассматривать любые меры только после полного исчерпания дипломатических и экономических возможностей. Он уточнил, что основная доля NIS остается в собственности российских инвесторов, а Белград, в свою очередь, стремится максимально использовать возможные инструменты взаимодействия до принятия управленческих решений.

