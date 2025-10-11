Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Сербия отказалась национализировать NIS несмотря на санкции США
Сербское правительство не собирается национализировать Нефтяную индустрию Сербии, независимо от действия американских санкций против компании и ее собственников, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
По ее словам, власти Сербии не планируют национализировать компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и выступают против практики отчуждения российской собственности в Европе, передает РИА «Новости». Джедович-Ханданович подчеркнула в эфире Радио и телевидения Сербии, что Белград не желает отчуждать ничью собственность, даже несмотря на западные ограничения.
Она заявила: «Мы много раз сказали – президент и члены правительства, – что не хотим национализировать и отчуждать ничью собственность и что скандально, что собственность отнимается сегодня, и мы свидетели этому в Европе, прежде всего, отчуждается российская собственность, мы не хотим этого делать».
Джедович-Ханданович отметила, что президент Сербии Александр Вучич не имеет «волшебной палочки» для быстрого разрешения ситуации, несмотря на ожидания руководства NIS. Она напомнила о его недавних переговорах в США с госсекретарем Марко Рубио.
Министр также проинформировала, что от российского замминистра энергетики Павла Сорокина и главы правления «Газпром нефти» Александра Дюкова власти Сербии ждут предложений по обеспечению дальнейшей работы компании. Их встреча с Вучичем запланирована на понедельник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об увеличении поставок нефти компанией MOL в Сербию. США ввели санкции против сербской нефтяной компании NIS. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что отсрочить введение американских санкций против NIS невозможно.