Сербия отказалась национализировать NIS несмотря на санкции США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, власти Сербии не планируют национализировать компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и выступают против практики отчуждения российской собственности в Европе, передает РИА «Новости». Джедович-Ханданович подчеркнула в эфире Радио и телевидения Сербии, что Белград не желает отчуждать ничью собственность, даже несмотря на западные ограничения.

Она заявила: «Мы много раз сказали – президент и члены правительства, – что не хотим национализировать и отчуждать ничью собственность и что скандально, что собственность отнимается сегодня, и мы свидетели этому в Европе, прежде всего, отчуждается российская собственность, мы не хотим этого делать».

Джедович-Ханданович отметила, что президент Сербии Александр Вучич не имеет «волшебной палочки» для быстрого разрешения ситуации, несмотря на ожидания руководства NIS. Она напомнила о его недавних переговорах в США с госсекретарем Марко Рубио.

Министр также проинформировала, что от российского замминистра энергетики Павла Сорокина и главы правления «Газпром нефти» Александра Дюкова власти Сербии ждут предложений по обеспечению дальнейшей работы компании. Их встреча с Вучичем запланирована на понедельник.

