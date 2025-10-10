Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
Сийярто сообщил об увеличении поставок нефти MOL в Сербию
В условиях введённых санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии» венгерская MOL наращивает объёмы экспорта нефти в Сербию, поддержав соседнюю страну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, венгерская энергокомпания MOL нарастит объемы поставок нефти в Сербию на фоне вступления в силу американских санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), передает РИА «Новости».
Ранее в четверг компания NIS сообщила о начале действия санкций США, которые были введены еще 10 января и несколько раз откладывались. Вслед за этим оператор Адриатического нефтепровода JANAF из Хорватии объявил о прекращении сотрудничества с NIS из-за ограничительных мер.
Сийярто заявил: «Конечно, мы поддерживаем наших сербских друзей, мы находимся в постоянном контакте, и поскольку MOL, как крупнейшая энергетическая компания в регионе, играет важную роль в поставках нефти и топлива в Сербию, они могут рассчитывать на увеличение поставок MOL». Он подчеркнул, что Венгрия готова усилить энергетическое сотрудничество с Сербией.
Однако Сийярто также отметил, что расширение поставок MOL не сможет полностью компенсировать прекращение поставок из Хорватии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Венгрия и Сербия провели переговоры по вопросу строительства нового нефтепровода. Венгерская и сербская стороны приняли решение ускорить реализацию проекта в ответ на санкции США. Сербская компания NIS не получила от США уведомления об отсрочке введения ограничительных мер.