Сийярто сообщил об увеличении поставок нефти MOL в Сербию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, венгерская энергокомпания MOL нарастит объемы поставок нефти в Сербию на фоне вступления в силу американских санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), передает РИА «Новости».

Ранее в четверг компания NIS сообщила о начале действия санкций США, которые были введены еще 10 января и несколько раз откладывались. Вслед за этим оператор Адриатического нефтепровода JANAF из Хорватии объявил о прекращении сотрудничества с NIS из-за ограничительных мер.

Сийярто заявил: «Конечно, мы поддерживаем наших сербских друзей, мы находимся в постоянном контакте, и поскольку MOL, как крупнейшая энергетическая компания в регионе, играет важную роль в поставках нефти и топлива в Сербию, они могут рассчитывать на увеличение поставок MOL». Он подчеркнул, что Венгрия готова усилить энергетическое сотрудничество с Сербией.

Однако Сийярто также отметил, что расширение поставок MOL не сможет полностью компенсировать прекращение поставок из Хорватии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Венгрия и Сербия провели переговоры по вопросу строительства нового нефтепровода. Венгерская и сербская стороны приняли решение ускорить реализацию проекта в ответ на санкции США. Сербская компания NIS не получила от США уведомления об отсрочке введения ограничительных мер.