Сербия заявила о готовности российских владельцев отдать контроль над NIS

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские владельцы «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) уведомили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о готовности передать контроль над компанией третьей стороне, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает ТАСС.

По ее словам, российская сторона направила запрос в OFAC с просьбой о продлении лицензии на эксплуатацию на основе переговоров с третьей стороной. В запросе указано, что российская сторона готова передать контроль и влияние над компанией NIS третьей стороне.

Джедович-Ханданович отметила: «Сербское государство официально поддержало этот запрос. OFAC уже отреагировало определенными комментариями, и мы надеемся, что оно представит свою позицию в течение недели. Время уходит, и решение должно быть найдено».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия выразила готовность временно выкупить долю России в нефтегазовой компании NIS для обхода американских санкций.

Сербское правительство отказалось национализировать Нефтяную индустрию Сербии, несмотря на действия санкций. США могут отложить санкции против NIS только в случае ее национализации, но власти Сербии не хотят идти на этот шаг.