Вучич предлагал России выкупить долю в NIS
SeeNews: Сербия предлагала выкупить российские активы NIS из-за санкций США
Сербия выразила готовность временно выкупить долю России в нефтегазовой компании NIS, чтобы обойти американские санкции и сохранить контроль над активами, сообщает SeeNews.
Агентство SeeNews сообщило, что президент Сербии Александр Вучич предложил российской стороне продать свою долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), находящейся под санкциями США, передают «Известия».
В публикации говорится: «Сербия предложила приобрести часть российской собственности в своей нефтегазовой компании NIS, находящейся под санкциями США». По информации издания, инициатива якобы исходила от Вучича.
Уточняется, что Белград готов вернуть России купленную долю после нормализации геополитической ситуации. Однако, по сведениям SeeNews, российская сторона не склонна поддерживать подобный вариант.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты ввели санкции против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).
Президент Сербии Александр Вучич отметил, что эти меры могут привести к крайне серьезным последствиям для всей страны.
Правительство Сербии не планирует национализировать Нефтяную индустрию Сербии, несмотря на действия США против компании и ее собственников.