В результате атаки БПЛА ВСУ под Белгородом пострадал мужчина
Вооруженные силы Украины дроном атаковали автомобиль в селе Нижнее Березово-Второе Белгородской области, ранен мужчина, сообщили в региональном оперштабе.
Инцидент произошел в Шебекинском округе, передает региональный оперштаб. «В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль», – говорится в сообщении.
В результате удара мужчина получил проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные травмы лица, рук и ног. Бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.
Медики оценивают состояние пациента как тяжелое. Врачи оказывают раненому всю необходимую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая в селе Нежеголь Белгородской области водитель грузовика погиб от удара вражеского беспилотника.
Днем ранее в селе Нечаевка украинский дрон атаковал легковой автомобиль с мирным жителем.
До этого в результате серии налетов на населенные пункты региона осколочные ранения получили три человека.