МИД Японии заявил о намерении продолжать контакты с Россией
Глава МИД Японии Ивая подтвердил курс на заключение мирного договора с Россией
Министерство иностранных дел Японии намерено продолжать необходимые контакты с Россией и придерживаться курса на заключение мирного договора, заявил глава МИД Японии Такэси Ивая.
Глава внешнеполитического ведомства страны Такэси Ивая отметил, что Россия не согласна на возобновление переговоров о мирном договоре, и потому сейчас невозможно говорить о перспективах их возобновления, передает РИА «Новости».
Он отметил, что правительство Японии строго придерживается курса по решению вопроса принадлежности четырех северных островов, после чего планирует заключить мирный договор. Ивая подчеркнул, что отношения между странами остаются сложными, однако Япония продолжит поддерживать необходимые контакты с Россией.
После введения Японией санкций против России в марте 2022 года МИД России заявил, что Москва прекращает переговоры о мирном договоре, безвизовые обмены и совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах. Безвизовые поездки между Японией и российскими южными Курилами были заморожены еще в 2020 году в связи с пандемией и последующим ухудшением отношений.
Отсутствие мирного договора после Второй мировой войны долгие годы омрачает российско-японские отношения. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, но судьба части островов осталась нерешенной, а последующие переговоры не привели к заключению договора.
Москва предупредила о возможных рисках из-за ужесточения антироссийской риторики Токио и роста сотрудничества Японии с НАТО.
МИД России выразил Японии протест по поводу масштабных учений у российских границ.
Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.