МИД России выразил Японии протест из-за учений США

  • Новость часаЗахарова: Деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов
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    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику
    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    Плюс 3 млн россиян. Демографическая политика Путина отводит Россию от края
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Володин призвал МВД проверить Минтруд из-за квот для мигрантов
    Роскомнадзор объяснил поправки о штрафах за передачу сим-карт
    Верховная рада утвердила состав нового правительства Украины
    Пушков объяснил стремление Запада принизить роль СССР во Второй мировой войне
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

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    17 июля 2025, 19:53 • Новости дня

    МИД России выразил Японии протест из-за учений США

    Японии заявлен протест из-за учений США у границ России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило протест Японии в связи с участием ее военных в учениях США.

    Японскому посольству в Москве заявлен решительный протест в связи с участием военных страны в масштабных учениях ВС США вблизи российских границ, передает ТАСС.

    Учения Resolute Force Pacific проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ России. «16 июля посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест», – указали в дипведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая выразили решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне» из-за преувеличения угрозы со стороны КНР.

    Япония осудила военные учения Южной Кореи в районе островов Токто (Такэсима). Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.

    17 июля 2025, 13:45 • Новости дня
    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
    @ SGT Terry Vongsouthi/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что у НАТО появились возможности уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время.

    Донахью заявил, что военные США и их союзники по НАТО обладают возможностями быстро уничтожить Калининградскую область, сообщает Defense News.

    По его словам, Калининград примерно 75 километров в ширину и окружен со всех сторон НАТО, армия и ее союзники теперь способны «стереть этот анклав с лица земли с такой скоростью, какой раньше не было».

    Генерал Кристофер Тодд Донахью командовал 82-й воздушно-десантной дивизией США с 2020 по 2022 год. Он стал последним американским военнослужащим, который покинул Афганистан во время вывода войск США. Донахью лично проходил на борт военного самолета, завершив тем самым почти 20-летнее пребывание армии США в Афганистане.

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    16 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ

    Гладков опубликовал видео сбития одного из дронов ВСУ в Белгородской области

    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил опасность атаки дронами ВСУ на всей территории региона и показал момент сбития одного из беспилотников.

    Чуть ранее жительница села Новая Таволжанка оказалась тяжело ранена после обстрела, получив открытый перелом бедра и проникающее ранение груди, сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадавшую эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, после чего она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В результате прилета снаряда также повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома.

    Губернатор опубликовал видео сбития одного дронов. «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ – террор», – написал Гладков.

    Глава региона поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за слаженную работу и поражения вражеских БПЛА.

    Ранее в среду в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

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    17 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что денацификация на Украине будет долгим процессом, предполагающим работу с общественным сознанием и исторической памятью населения.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что денацификация или дебандеризация Украины будет представлять собой долгую работу с общественным сознанием и исторической памятью, передает ТАСС.

    По его словам, это не месть, а долгосрочный процесс, призванный изменить мышление и отношение жителей страны к собственной истории. Медведев отметил, что общая историческая судьба народов постсоветского пространства создает потенциал для мирного соседства и совместного развития.

    В ответ на вопрос, применимы ли критерии трех «Д» (демилитаризация, денацификация и демократизация), выработанные для Германии в 1945 году, к современной Украине, Медведев подчеркнул важность демилитаризации. Он заявил: «Демилитаризация для Украины – это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах». Медведев добавил, что внеблоковый статус и прекращение чрезмерных расходов на оборону позволят экономике Украины развиваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о проявлении крайнего цинизма в связи с приглашением в Берлин представителей «бандеро-нацистов». Он также назвал киевский режим убогим рейхом и сравнил его с нацистами. Медведев отметил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата.

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    17 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Азербайджанского бойца Рзаева лишили российского гражданства
    Азербайджанского бойца Рзаева лишили российского гражданства
    @ kimachimma

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боец смешанных единоборств Джавид Рзаев заявил, что лишен российского гражданства, атлет известен своим оскорбительным высказыванием в адрес россиянина Артура Кулинского.

    О лишении гражданства сам спортсмен заявил РБК, однако он отказался от дальнейших комментариев.

    До этого в Сети опубликовали видео зачитывания решения о лишении гражданства. На кадрах человек с закрытым лицом ссылается на управление ФСБ по Саратовской области. По его словам, Рзаев совершил действия, которые негативно сказались на политической и социальной стабильности, а также создали угрозу национальной безопасности России.

    До этого Рзаева приговорили принудительным работам по делу о хулиганстве с применением насилия. Прокуратура уточнила, что конфликт произошел в ноябре прошлого года в ночном клубе, где Рзаев избил диджея после отказа поставить нужную музыку.

    В прошлом году фамилия Рзаева уже звучала в скандальном контексте: после одной из побед на турнире по кулачным боям он публично оскорбил российского бойца Артура Кулинского.

    После высказываний Рзаева в адрес Кулинского Федерация бокса России временно приостановила лицензию бойцовской лиги Hardcore FC.

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    16 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Названа подконтрольная Юлии Тимошенко бригада ВСУ

    Силовики сообщили о подконтрольности 14-й бригады ВСУ Тимошенко

    Названа подконтрольная Юлии Тимошенко бригада ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко получила фактический контроль над 14-й механизированной бригадой украинской армии благодаря лояльности командования бригады.

    Информацию о том, что Юлия Тимошенко владеет 14-й механизированной бригадой ВСУ, сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    По их словам, большинство командного состава этого подразделения лояльно относится к партии «Батьковщина» и лично к Тимошенко. Представитель силовых структур отметил: «Все политические партии на Украине поделили между собой электорат ВСУ, и даже сравнительно «небоевая» Юлия Тимошенко имеет в распоряжении лояльную 14-ю механизированную бригаду, многие в командовании которой поддерживают «Батьковщину».

    Собеседник добавил, что недавнее выделение дополнительных 412 млрд гривен на нужды ВСУ вызвало резонанс в украинских СМИ, однако это решение не стало чем-то необычным. По его утверждению, финансирование армии осуществлялось в кредит при одобрении западных кураторов Киева, а депутаты лишь формально поддержали данную меру.

    Он также подчеркнул, что суть новости заключается в процессе голосования в Верховной раде: между различными партиями началась потасовка, каждая из которых пыталась приписать себе заслуги в привлечении новых средств и требовала направить их на обеспечения «своих» вооруженных формирований.

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    16 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских пленных
    Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских пленных
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Львове завершили работы по эксгумации останков советских солдат с территории Холма Славы, число обнаруженных составило 355 человек.

    Мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные с Холма Славы останки советских солдат на пленных украинских военных, передает издание «Страна». По его словам, работы на мемориале завершены – всего обнаружено 355 останков, которые затем будут перезахоронены на Голосковском кладбище.

    «Готовы обменять все эти останки на украинских защитников», – заявил Садовой в своем телеграм-канале. По его словам, металлические гирлянды с мемориала и конструкцию «Вечного огня» передадут в музей «Территория террора».

    Ранее власти города уже предлагали обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова на так называемых «узников Кремля». Холм Славы во Львове, по заявлению мэра, теперь фактически прекратил существование.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что львовский горсовет разрешил перенос мемориального комплекса «Холм Славы» с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов.

    Россия много раз просила львовские власти передать останки Кузнецова, украинский суд даже принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако мэр города Андрей Садовый отказывался исполнять это решение.

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    17 июля 2025, 11:19 • Новости дня
    Минобороны: Киевский режим подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    Минобороны: Киевский режим подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В крупном распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого в ДНР украинские боевики разместили антенномачтовое на промышленном объекте с 550 тоннами аммиака, ВСУ планируют провокацию, чтобы обвинить в техногенной катастрофе Россию, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

    Предприятие относится к объектам опасности первого класса, и в случае поражения может произойти выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака, указал Ртищев. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Генерал подчеркнул, что подобные действия ВСУ нарушают нормы международного гуманитарного права, поскольку объект используют в военных целях. Действия Киева направлены на последующее обвинение России в техногенной катастрофе и нанесение ей репутационного ущерба.

    Также генерал напомнил о тактике «химического пояса», применяемой украинскими силами, которая предполагает установку и подрыв емкостей с токсичными химикатами на направлениях российских войск.

    Согласно полученным материалам, украинские военные готовят очередную провокацию по этому сценарию. В качестве доказательства Ртищев представил письмо заместителя директора госпредприятия «Укрхимтранс-аммиак» в адрес областной военной администрации, которое подтверждает размещение на объекте оборудования военного назначения.

    По информации военного ведомства, с начала спецоперации выявлено несколько десятков схронов с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами. В 2024 году в районе Авдеевки была обнаружена лаборатория по производству отравляющих веществ, включая препараты на основе синильной кислоты.

    В мае 2025 года под Ильинкой в ДНР был найден очередной схрон с самодельными взрывными устройствами и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ показал наличие хлорпикрина, включенного в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Ртищев заявил, что в ходе 109-й сессии Исполсовета ОЗХО Россия обратилась с просьбой направить в страну команду экспертов для технического содействия расследованию. Он подчеркнул, что ранее представленные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции от ОЗХО, а порядка 40 вербальных нот России до сих пор остались без ответа.

    Ранее в июле Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

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    17 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Politico: Премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»
    Politico: Премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Франции Франсуа Байру своим предложением снизить госрасходы на 43,8 млрд евро и отменить два национальных праздника подписал «смертный приговор» для своей политической карьеры, пишет Politico.

    Байру уже резко раскритиковали национальное объединение Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, они призвали сменить правительство, пишет Politico.

    Однако Байру использует эти радикальные предложения как стартовую позицию для будущих переговоров по бюджету. Он рассчитывает, что ни одна из оппозиционных партий не захочет брать на себя ответственность за финансовый кризис, и допускает возможность компромисса, особенно с социалистами.

    Лидер социалистов Борис Валло пообещал представить свой альтернативный бюджет, а депутат Филипп Брун не исключил, что партия воздержится от голосования за вотум недоверия при пересмотре правительственных предложений.

    Правительство рассчитывает на временный союз с социалистами, чтобы провести бюджет через парламент, где ни одна из групп не имеет большинства после внеочередных выборов прошлого года. Министр экономики Эрик Ломбард заявил, что согласие с социалистами более вероятно, чем с другими партиями.

    Власти Франции также рассматривают вариант введения «солидарного взноса» для состоятельных граждан: увеличение налога для лиц с доходом выше 250 тыс. евро и домохозяйств с доходом свыше 500 тыс. евро, что может стать предметом торга с левыми. Однако лидеры социалистов подчеркивают, что пока не видят готовности властей идти на реальные уступки.

    Коалиционные партнеры Байру осторожно поддержали курс на сокращение расходов, но призвали к доработке мер. Представители лагеря президента Франции Эммануэля Макрона также выступили за корректировку некоторых положений. Бывший премьер Эдуар Филипп отметил, что предложенный план не решает структурных проблем дефицита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Францию ждут масштабные ограничения государственных расходов, и французам в целом предлагается больше работать, меньше болеть и платить больше налогов.

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    16 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината назвал одного из сотрудников «хитрюгой» за просьбу изменить условия программы «Молодая семья», передает РИА «Новости». Работник предложил предоставлять льготную субсидию на жилье молодым парам до рождения ребенка.

    Путин в ответ с улыбкой сказал: «Вот хитрюга!» Сотрудник уточнил, что обязательным условием должно быть намерение завести детей в ближайшие два-четыре года.

    Президент отметил, что государство окажет поддержку, когда «ребеночек появится», и напомнил о существовании единой системы мер помощи семьям с детьми, начиная с беременности женщины и вплоть до исполнения ребенку 17 лет.

    Программа «Молодая семья» позволяет получить государственную субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки молодым семьям с детьми или неполным семьям, если родители не старше 35 лет, семья признана нуждающейся и может оплатить жилье или получить кредит. Программа была продлена, и в 2025 году на ее финансирование планируется выделить 15 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа действующих мер поддержки семей. Глава государства заявил, что этих мер пока недостаточно для решения демографических проблем. Путин подчеркнул, что вопрос демографии остается ключевым для страны.

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    17 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Украина обвинила Польшу в терроре и репрессиях
    Украина обвинила Польшу в терроре и репрессиях
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада приняла законопроект, официально признающий депортированными почти полмиллиона украинцев, выселенных с территории Польши после Второй мировой войны.

    Верховная рада приняла законопроект №2038 о признании депортированными украинцев, которые были выселены из Польши в 1944–1951 годах, передает ТАСС.

    Указывается, что «речь идет о почти полумиллионе украинцев, их семьях и детях», которые «в 1944–1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики».

    В документе заявляется, что депортации сопровождались нарушениями прав человека, включая «террор, репрессии и конфискации».

    Закон устанавливает статус депортированных, гарантии господдержки, а также обязательства по сохранению памяти «об этих депортациях, осуществленных коммунистическим режимами Польши и СССР».

    Переселения связаны с Люблинскими соглашениями, подписанными в 1944 году между польскими и советскими властями. По заявлению украинской стороны, с территории Польши было выселено около 500 тыс. украинцев, а в обратном направлении в Польшу переселили около 1,1 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

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    17 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Госдума приняла поправку о лишения гражданства по дополнительным статьям УК
    Госдума приняла поправку о лишения гражданства по дополнительным статьям УК
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты утвердили поправку, предусматривающую новые поводы для лишения приобретенного российского гражданства, включая совершение тяжких преступлений и преступлений против детей.

    Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправку к законопроекту о расширении оснований для лишения приобретенного российского гражданства, передает ТАСС. Согласно новой редакции, поводом для лишения гражданства станет совершение преступлений по ряду дополнительных статей Уголовного кодекса.

    В частности, теперь гражданства могут лишить за убийство, групповое изнасилование, изнасилование с особой жестокостью, а также за развратные действия в отношении двух или более лиц. Перечень пополнили и особо тяжкие преступления против детей, включая половое сношение с ребенком в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием детей, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и понуждение детей к действиям сексуального характера.

    Также основанием для лишения приобретенного гражданства станут преступления, совершенные по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.

    Одновременно депутаты приняли поправку, согласно которой жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не будут лишать приобретенного гражданства за совершение преступлений. Как поясняется, исключение касается тех, кто стал гражданином России на основании федеральных конституционных законов и международных договоров после включения этих регионов в состав страны.

    В действующем законодательстве подобная возможность предусмотрена для лиц, получивших гражданство по иным основаниям. Нововведения направлены на дополнительную защиту прав новых граждан из Крыма, Донбасса и Новороссии, отмечают в Госдуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме обсудили возможность включения девяти новых статей Уголовного кодекса в перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Вячеслав Володин сообщил, что среди предложенных статей названы убийство, развратные действия в отношении ребенка, организация проституции с участием несовершеннолетних и изготовление порнографических материалов с несовершеннолетними. В парламент также внесли законопроект, который предусматривает новые основания для лишения приобретенного гражданства, включая сексуальное насилие.

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    17 июля 2025, 10:00 • Новости дня
    Подполье сообщило о подозрительных иностранных судах в порту Одессы

    В порту Одессы замечены судна с возможным вооружением для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В порт Одессы за последнее время зашло несколько подозрительных иностранных судов, на их борту может находиться военная помощь для ВСУ, сообщили в антифашистском подполье.

    Члены антифашистского подполья сообщили о заметном росте числа иностранных судов, прибывающих в порт Одессы, с возможным грузом военной помощи для ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам подпольщиков, есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева.

    Если поступившая информация о вооружениях подтвердится, то российской стороне будут переданы координаты складов и сухогрузов, после чего подполье сможет скорректировать удары по этим объектам. В подполье отмечают, что занимаются тщательной проверкой данных – подтверждение ожидается сразу от нескольких независимых друг от друга источников.

    «Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», – подчеркнул источник.

    Ранее подполье сообщило о поставках вооружения для ВСУ через порт Измаил, откуда его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область.

    В результате серии взрывов в Одессе получили повреждения портовые краны, техника и складские помещения.

    В мае ракеты «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу и складу в порту Одессы, что привело к детонации и крупному пожару среди военных грузов, при этом на борту судна находились безэкипажные катера.

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    17 июля 2025, 08:35 • Новости дня
    В Госдуме выступили против концерта группы «Тату» в Крыму
    В Госдуме выступили против концерта группы «Тату» в Крыму
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат Госдумы Нина Останина направила обращения к руководству Крыма с просьбой принять меры по недопущению концерта скандального музыкального коллектива в Ялте.

    В обращении к Аксенову депутат попросила в срочном порядке предотвратить концерт группы в Республике Крым, передает РИА «Новости».

    «В целях исключения возможности нарушения российского законодательства, убедительно просим вас, уважаемый Сергей Валерьевич, дать поручение в срочном порядке разобраться в сложившейся ситуации и предотвратить проведение концерта группы „Тату“ на территории Республики Крым».

    В письме к председателю госсовета республики Крым Владимиру Константинову депутат призвала не допускать в дальнейшем организации мероприятий с участием артистов, подобных «Тату».

    По ее мнению, провокационные песни группы, популярные в 2000-х годах, противоречат традиционным духовно-нравственным ценностям России и могут подпадать под запреты, действующие по российскому законодательству.

    Ранее сообщалось, что участницы группы «Тату» Елена Катина и Юлия Волкова планируют провести совместный концерт в Ялте 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение коллектива «Тату» не приведет к повторению прежних успехов. Соседов также отметил, что изменились не только музыкальные тенденции, но и сами участницы группы.

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