МИД России выразил Японии протест из-за учений США

Японии заявлен протест из-за учений США у границ России

Tекст: Денис Тельманов

Японскому посольству в Москве заявлен решительный протест в связи с участием военных страны в масштабных учениях ВС США вблизи российских границ, передает ТАСС.

Учения Resolute Force Pacific проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ России. «16 июля посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест», – указали в дипведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая выразили решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне» из-за преувеличения угрозы со стороны КНР.

Япония осудила военные учения Южной Кореи в районе островов Токто (Такэсима). Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.