Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
МИД России выразил Японии протест из-за учений США
Японии заявлен протест из-за учений США у границ России
Российское внешнеполитическое ведомство выразило протест Японии в связи с участием ее военных в учениях США.
Японскому посольству в Москве заявлен решительный протест в связи с участием военных страны в масштабных учениях ВС США вблизи российских границ, передает ТАСС.
Учения Resolute Force Pacific проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ России. «16 июля посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест», – указали в дипведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая выразили решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне» из-за преувеличения угрозы со стороны КНР.
Япония осудила военные учения Южной Кореи в районе островов Токто (Такэсима). Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.