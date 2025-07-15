Посол Японии заявил о готовности Токио к возобновлению переговоров с Россией

Tекст: Ирма Каплан

По словам Акира Муто, для построения стабильных отношений на основе верховенства права необходимо заключить мирный договор, что позволит точно определить границы между странами в интересах обеих сторон.

«В результате этого будет определена граница между нами, что будет отвечать интересам обеих стран. Мы без изменений придерживаемся этого курса», – передает слова японского посла ТАСС.

Он добавил, что Токио придерживается этого курса и рассматривает заключение мирного договора как инструмент для решения территориальных вопросов. Господин Акира напомнил слова президента России Владимира Путина о готовности России «выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50».

«Мы обращаем внимание на заявления российского руководства, и мы тоже намерены возобновить переговоры по мирному договору с нашим соседом, Россией, сразу же, как только позволит ситуация», – сказал глава японского диппредставительства.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время встречи с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил о значительном продвижении к заключению мирного договора с Токио в период его премьерства.