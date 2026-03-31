Минобороны сообщило о потере связи с самолетом Ан-26 над Крымом
Связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 прервалась во время планового перелета над Крымом, сообщили в Минобороны России.
«Около 18.00 при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В сообщении Министерства обороны подчеркивается, что поражающего воздействия по воздушному судну зафиксировано не было. В ведомстве уточнили, что в предполагаемый район происшествия уже направлены поисково-спасательные группы. На данный момент информации о судьбе членов экипажа и пассажиров нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в Фурмановском районе Ивановской области разбился транспортный самолет Ан-22, на борту которого находились семь членов экипажа. Уголовное дело по факту крушения Ан-22 было возбуждено военным следственным отделом Следственного комитета России по Ивановскому гарнизону.