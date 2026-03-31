    31 марта 2026, 17:10 • Общество

    Британская разведка засылает в Россию похожих друг на друга шпионов

    Британская разведка засылает в Россию похожих друг на друга шпионов
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Евгений Крутиков

    Нелепое и даже вызывающее поведение одного из сотрудников британского посольства привлекло внимание ФСБ – и теперь этот шпион, использовавший статус дипломата как прикрытие, должен покинуть Россию. На чем именно он попался, с кем пытался знакомиться, какие сведения искал – и почему вел себя настолько непрофессионально?

    Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе ван Ренсбург Альбертус Джерардус лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Как уточнили в ведомстве, ФСБ в ходе контрразведывательной работы выявила незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве. Установлено, что направленный в Москву дипломат при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Кроме того, ФСБ выявила признаки проведения Ренсбургом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности России.

    ЦОС ФСБ представил обширные видеоматериалы наружного наблюдения. В частности, на них видно, как дипломат катается на лыжах рядом с режимным объектом Минобороны РФ. Также его заметили идущим вдоль каких-то гаражей вместе с первым секретарем политического отдела британского посольства Табассум Рашид.

    В свою очередь, эта Рашид давно уже была на примете российской контрразведки. По документам она является женой Майкла Скиннера – одного из двух британских шпионов, высланных из Москвы летом 2025 года. Рашид осталась.

    Одинокий ван Ренсбург часто появлялся в свободное от официальных мероприятий время вместе с Табассум Рашид, что само по себе выглядело весьма странно. Между тем главное для поведения сотрудника разведки во враждебной среде – выглядеть максимально естественно и вести внешне нормальный для статуса его прикрытия образ жизни. При этом такая совместная работа «по наследству» с женами и мужьями сотрудников МИ-6 в истории британской разведки фиксировалась чуть ли не советских времен. Ничего нового тут не случилось, что само по себе тоже примечательно.

    За последние два года из России было выслано 16 британских дипломатов, деятельность которых оказалась несовместимой с дипломатическим статусом, или же они при получении аккредитации указали неверные данные о себе. Как правило, речь идет о том, что фигуранты не указывают дополнительную или специальную подготовку, напрямую не связанную с дипломатией.

    Если посмотреть на суммарный условный портрет всех ранее высланных персонажей из британского посольства, то они поразительно похожи друг на друга.

    Это внешне привлекательные молодые люди, соответствующие критериям «молодости и успеха». Как правило, это не специалисты по России, большинство без знания русского языка, но на словах заявляющие об «интересе к русской культуре».

    Некоторые из них чуть ли не со студенческой скамьи попали в посольство в Москве, что само по себе выглядит подозрительно для тех, у кого нет влиятельных родственников или соответствующего происхождения. Посольство в Москве для Лондона важное направление, без достаточного опыта работы или специфических знаний туда направлять не принято. Тем не менее выявленные сотрудники разведки попадали на дипломатическую службу почти сразу после прохождения программы ускоренной подготовки госслужащих Civil Service Fast Stream, а после этого синхронно работали в различных органах государственной власти Британии. Так, например, дело было с семьей Скиннер – Рашид и примкнувшим к ней ван Ренсбургом.

    Некоторые из выявленных сотрудников разведслужб явно имели специфическую подготовку. Например, та же Рашид – выпускница Оксфорда со специализацией по так называемой постколониальной политике. Ранее она работала в НКО Transparency International (признана нежелательной в РФ) и в представительстве Минобороны Великобритании по связям с НАТО в Эстонии. Такая биография сама по себе уже признак причастности к разведслужбам.

    Янсе ван Ренсбург действовал в Москве настолько демонстративно, будто российской контрразведки не существует вовсе.

    Например, гулять с чужой женой, в прямом смысле слова, по колено в снегу, а то и на лыжах в лесу у ограды объекта российского Минобороны – просто удивительно. Англичанина-физкультурника представить довольно просто. А вот лыжника, да еще и осваивающего, пританцовывая, русскую целину – очень сложно. И это не говоря уже о фиксации своего местоположения с помощью предмета, похожего на мобильный телефон, с последующей скрытной передачей его спутнице. Все это зафиксировано средствами наблюдения ФСБ.

    Янсе ван Ренсбург встречался с россиянами, задействованными в совместных российско-британских экономических проектах. Отдельный интерес для него представляли российские ученые и бизнесмены, которые ранее проходили обучение в Соединенном Королевстве по различным грантовым программам, в частности стипендии Chevening, учрежденной Форин-офисом.

    Только по официальным данным ФСБ, с середины 1990-х годов около 300 россиян обучались по этой программе, причем давали по окончании подписку о неразглашении. Большинство из них впоследствии работали в российских государственных органах власти, в крупном бизнесе, промышленности и банковской сфере, в СМИ. Среди них не только влиятельные бизнесмены, финансисты и ученые, но и некоторые откровенно антироссийски настроенные личности из числа иноагентов и мигрантов. Например, Максим Кац* (иноагент, заочно осужден на восемь лет лишения свободы).

    Помимо этого, Янсе ван Ренсбург общался с представителями российского академического и научного сообщества в области ресурсов, недр, промышленности и макроэкономического прогнозирования. Например, его интересовал Институт проблем комплексного освоения недр РАН, который занимается стратегическим планированием развития нефтегазовой и других чувствительных областей российской экономики. Активно посещал другие регионы страны, особенно промышленные и научные центры.

    То есть в целом деятельность Янсе ван Ренсбурга сводилась к исследованию тех областей экономики и промышленности РФ, которые являются чувствительными для военно-промышленного комплекса и в целом стратегического потенциала российской экономики. Используется такая информация в основном для определения дальнейших направлений антироссийских санкций. Из открытых источников такие данные чаще всего не получить.

    Кроме того, ценным материалом может быть информация, полученная из академической среды, от экспертов и непосредственно от деятелей этой сферы. Даже просто перечисление тех людей, с которыми встречался ван Ренсбург, и тех объектов и городов, которые он посещал, наводит на ассоциации, не связанные с дипломатической деятельностью.

    Но имеет право на жизнь и другая версия. Дело в том, что поведение Янсе ван Ренсбурга и сопровождавших его других сотрудников британского посольства (не только Табассум Рашид) выглядит уж слишком непрофессиональным для сотрудников разведки.

    Все высланные за последние два года из РФ выявленные сотрудники МИ-6 слишком молоды, чтобы иметь достаточный для работы в посольстве в Москве оперативный опыт.

    Конечно, когда-то надо этого опыта набираться, но обычно для этого людей сперва командируют в более «легкие» для пребывания и менее сложные для понимания англичан страны, чем Россия. Система эта в Великобритании не менялась уже сотню лет, она очень консервативна. А тут вдруг целая череда оперативников, считающих для себя возможным использовать методы времен холодной войны, бродить по окраинам Москвы и проводить беседы с экспертами по стратегическим направлениям и стипендиатами программ Форин-офиса. Все эти сотрудники МИ-6 настолько «шумели», что не услышать их было сложно.

    Ранее в тактическом плане такие приемы использовались британской разведкой для отвлечения внимания. Предполагалось, что ресурсов российской контрразведки может не хватить на то, чтобы эффективно отслеживать деятельность всего потенциально сомнительного дипломатического персонала недружественных стран. В результате, пока контрразведка гоняется по лесопаркам за условным ван Ренсбургом на лыжах, более опытные сотрудники британской разведки занимаются настоящим делом. То есть

    ван Ренсбурга и ему подобных молодых сотрудников просто «сжигают».

    Это возможно, хотя тоже выглядит странно, поскольку кадровых ресурсов у МИ-6 сейчас немного. Предположить в такой ситуации можно что угодно в диапазоне от «проводится долгосрочная особо важная операция» до «работа ван Ренсбурга была так важна именно сейчас, что потом хоть трава не расти». Или и то и другое одновременно.

    Кроме того, вряд ли англичане действительно верят в то, что ресурсов российской контрразведки недостаточно, чтобы в короткий срок не определить реальный статус таких деятелей, как Янсе ван Ренсбург, и круг его профессиональных интересов. Откровенно провокационное поведение может и свидетельствовать как о его недостаточном оперативном опыте, так и о действительно неотложном задании.

    Чего в этом больше – вопрос дискуссионный, но некоторые выводы вполне очевидны. Во-первых, Лондон всерьез заинтересован в информации о стратегическом потенциале российской экономики. Восстанавливается личный контакт британских спецслужб с теми из представителей российского бизнеса, промышленности и академических кругов, которые ранее уже попадали в сферу интересов МИ-6. Такие контакты обычно возобновляются для того, чтобы прощупать, насколько те или иные люди готовы на, скажем так, расширение сотрудничества с Лондоном. Предварительное зондирование в лобби-баре дорогого отеля.

    Во-вторых, МИ-6 не оставляет попыток вести в Москве разведывательную деятельность «в стиле ретро» классической агентурной разведки, что не очень соотносится с имиджем нового начальника британской разведки Блейз Метревели как поборницы новейших технологий. Эта опасность никуда не пропала, и людям, ранее уже попадавшим в сферу внимания Лондона, следует и в новых условиях быть избирательными в общении с англичанами. Как показала история с целой цепочкой высланных из России британских дипломатов – методы, способы и тактика поведения сотрудников МИ-6 с годами и со сменой руководства все-таки не меняются.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

