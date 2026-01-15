Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.5 комментариев
В Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал
Сенатор Джабаров: Дипломатическая эскалация с Россией ударит по самой Британии
В рамках раскручивающегося шпионского скандала Лондон может выслать кого-то из российских граждан, чтобы сохранить лицо. Но этим британцы запустят процесс эскалации, которая больнее ударит по самой Британии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее покинуть Россию было предписано незаявленному сотруднику британских спецслужб Дэвису Гарету Самьюэлю.
«Если ФСБ выявила шпиона среди британских дипломатов в ходе контрразведывательной работы, то он явно занимался чем-то значительным. Возможно, собирал секретную информацию или вербовал агентуру. К тому же, вероятно, он был пойман с поличным. При наличии слабой доказательной базы Россия не будет никого высылать», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
«При этом нельзя недооценивать даже одного вредоносного шпиона. Он может наладить каналы связи с кем-то из наших граждан, склонить к сотрудничеству. В целом, Британия давно и плотно ведет деструктивную и даже подрывную деятельности против России. Кроме того, в приграничных с нами государствах в большинстве антироссийских проектов так или иначе задействована «англичанка», – напомнил парламентарий.
«В этой связи важно предупреждение Москвы о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии. Лондон может выслать кого-то из наших граждан, чтобы сохранить лицо. Тогда Россия может принять меры в отношении еще нескольких британцев. И это уже будет сильно не в интересах Соединенного королевства. Так что, думаю, оно не пойдет на усугубление ситуации», – подчеркнул спикер.
Ранее ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб. Им оказался 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.
«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. ФСБ России продолжит противодействие работе иностранных спецслужб всеми доступными методами», – сообщает служба.
В этой связи в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Британии в России Дейни Долакиа, которой заявлен решительный протест, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Ее предупредили, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб, и что «бескомпромиссная линия будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны». «Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ», – указывает МИД.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерениях Евросоюза и Британии создать в Европе систему, враждебную интересам России. Напомним, Британия занимает первое место в декабрьскоем «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.