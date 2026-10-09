Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Ребенок госпитализирован после ДТП с троллейбусом в Симферополе
В Симферополе пятилетний мальчик выбежал на проезжую часть и попал под колеса троллейбуса, ребенок госпитализирован, сообщает прокуратура Крыма.
ДТП произошло в районе улицы Киевской. Водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту 51 «Симферополь – Алушта», наехал на мальчика 2021 года рождения. Ребенок был госпитализирован, сообщает прокуратура в «Максе».
В момент происшествия в троллейбусе находились 48 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок.
Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области.
В прошлом месяце в Симферополе в ДТП с участием автобуса пострадали люди.