Ребенок госпитализирован после ДТП с троллейбусом в Симферополе

Tекст: Антон Антонов

ДТП произошло в районе улицы Киевской. Водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту 51 «Симферополь – Алушта», наехал на мальчика 2021 года рождения. Ребенок был госпитализирован, сообщает прокуратура в «Максе».

В момент происшествия в троллейбусе находились 48 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок.

Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области.

В прошлом месяце в Симферополе в ДТП с участием автобуса пострадали люди.