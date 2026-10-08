Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Песков: Выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается
Перспектив выхода на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины пока не видно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем любые попытки, любые усилия государств, которые могут хоть как-то способствовать урегулированию по Украине. Как-то могут помочь сподвигнуть киевский режим, а главное европейцев, на то, чтобы выйти в мирную фазу. Этого, к сожалению, пока не прослеживается», – заявил Песков.
Песков подчеркнул, что фрагментарные решения не приведут к комплексному урегулированию, передает РИА «Новости».
По его словам, временная остановка или заморозка конфликта не станет выходом. «Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное», – заключил пресс-секретарь президента.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время не видит перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.
В среду Индия раскрыла детали своего плана по мирному разрешению конфликта.
Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.
Путин также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.