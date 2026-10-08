Песков: Выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается

Tекст: Вера Басилая

«Мы приветствуем любые попытки, любые усилия государств, которые могут хоть как-то способствовать урегулированию по Украине. Как-то могут помочь сподвигнуть киевский режим, а главное европейцев, на то, чтобы выйти в мирную фазу. Этого, к сожалению, пока не прослеживается», – заявил Песков.

Песков подчеркнул, что фрагментарные решения не приведут к комплексному урегулированию, передает РИА «Новости».

По его словам, временная остановка или заморозка конфликта не станет выходом. «Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное», – заключил пресс-секретарь президента.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время не видит перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

В среду Индия раскрыла детали своего плана по мирному разрешению конфликта.

Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

Путин также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.