Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Трамп не поздравил Путина с днем рождения
Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения
Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».
«Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.