Корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» ТОФ провел противолодочное учение в акватории Японского моря. Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» на переходе морем отработал задачи по поиску подводных лодок условного противника», – пояснили в ТОФ, передает ТАСС.

В ходе поиска подводных угроз во взаимодействии с вертолетом Ка-27ПЛ морской авиации была обнаружена субмарина условного противника, которая пыталась уйти от преследования.

После обнаружения цели моряки успешно атаковали ее, произведя залп торпедами. Роль вражеской субмарины исполнила одна из дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

Ее экипаж, в свою очередь, тренировался скрытно преодолевать противолодочные рубежи и уходить от преследования.

В начале августа силы Тихоокеанского флота провели масштабное развертывание в Японском и Охотском морях.

Президент Владимир Путин проинспектировал эти маневры с борта крейсера «Варяг».

Весной малые противолодочные корабли «Метель» и «Советская Гавань» уничтожили условную субмарину на аналогичной тренировке.