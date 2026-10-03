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Золотов получил звание Героя Чечни
Кадыров присвоил звание Героя Чечни директору Росгвардии Золотову
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил высшее звание региона – Герой Чеченской Республики – директору Росгвардии Виктору Золотову.
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил директору Росгвардии Виктору Золотову высшее звание региона – Герой Чеченской Республики. Награду Кадыров вручил лично в Грозном, передает РИА «Новости».
«За личные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, значительный вклад в дело защиты интересов Отечества присваивается звание Героя Чеченской Республики генералу армии Золотову Виктору Васильевичу», – зачитал ведущий на церемонии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии. В марте президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии. Ранее Золотов проверил подразделения ведомства в Курской области.