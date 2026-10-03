Россия направила Индии шесть нот из-за ареста танкера

Посольство России направило Индии шесть нот из-за ареста судна с россиянами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российское посольство в Нью-Дели направило шесть вербальных нот в Министерство иностранных дел Индии в связи с арестом судна, на борту которого находятся граждане России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что этот вопрос обсуждался на встрече посла с первым заместителем министра иностранных дел Индии Викрамом Мисри.

«Посол обсуждал этот вопрос на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Индии Викрамом Мисри», – заявила Захарова. Она также отметила, что посол направил письменное обращение к министру портов, судоходства и водных путей Индии с просьбой о личном вмешательстве в ситуацию.

На данный момент на арестованном судне остаются 20 россиян. По словам Захаровой, вернуть на родину удалось лишь одного человека, и это было сделано по медицинским показаниям. Дипломаты продолжают взаимодействовать с местными портовыми властями для решения вопроса о замене моряков, а также ведут активную работу с профильными ведомствами и властями Индии на центральном и региональном уровнях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России призвало власти Индии освободить 20 соотечественников с арестованного судна.

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