УВЗ анонсировал показ БМПТ «Терминатор» на базе Т-72

УВЗ: Выведенный из эксплуатации танк Т-72 может быть модернизирован до БМПТ «Терминатор»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в Ростех), на форуме «Армия-2023» будет представлен вариант БМПТ на базе танка Т-72, который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации «семьдесятдвойки» до боевой машины, обладающей новыми характеристиками и функциями, передает ТАСС.

Там уточнили, что для уничтожения танкоопасной живой силы противника в нее заложен большой боекомплект, в том числе с осколочными снарядами, а большие углы наведения автоматических пушек изделия позволяют поражать цели на верхних этажах зданий и низколетящие воздушные цели типа беспилотных летательных аппаратов.

Ранее экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Южной группировки Вооруженных сил России ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в ДНР.