Украинский ЦТС оценил потери Киева от блокады портов в 9,8 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

Исследование ЦТС, опубликованное 24 ноября, рассматривает сценарий, при котором российские удары не позволяют гражданским судам заходить в порты Одесса, Черноморск и Пивденный. Это приведет к частичной блокаде экспорта и снижению ВВП Украины на 4,1%, или 9,8 млрд долларов, пишут украинские СМИ.

По оценке ЦТС, под угрозой окажутся 53 млн т экспортных грузов стоимостью около 13 млрд долларов, что составляет примерно четверть общего экспорта Украины, причем потери бюджета по налоговым поступлениям могут превысить 3 млрд долларов, а риску утраты работы подвергнутся около 400 тыс. человек – одно из 30 рабочих мест в стране.

В исследовании отмечено, что без доступа к черноморским портам особенно сильно пострадают производители сельхозпродукции, а также компании металлургии и горнодобывающей отрасли, зависящие от морской отправки зерна, растительного масла, железной руды и стали; альтернативные маршруты через дунайские порты и сухопутные переходы не способны полностью заменить черноморское судоходство.

По данным ЦТС, российские удары по портовой инфраструктуре и коммерческим судам уже нарушили экспорт, подняли стоимость фрахта и заставили судовладельцев осторожнее относиться к заходу в украинские порты, при этом доставка грузов по железной дороге, автотранспортом и через порты на Дунае обходится дороже и не обеспечивает прежних объемов.

Авторы исследования добавляют, что при отсутствии международной финансовой поддержки, если бы Украина была вынуждена полностью покрывать государственные расходы за счет внутренних ресурсов, совокупный эффект от блокирования портов мог бы достичь 6,2% ВВП.

Заявлено, что расчет ущерба велся на основе данных обработки грузов украинскими портами в 2025 году с учетом возможного перераспределения части потоков на Дунай и западную границу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила риск потерь экономики страны в 17 млрд долларов из-за остановки работы черноморских портов.

В начале месяца агентство Reuters сообщило о полной потере Украиной выхода к морю и остановке работы ее основных морских портов после ударов Вооруженных сил России.