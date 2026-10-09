Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.5 комментариев
Axios сообщил о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре
Axios: Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в октябре
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Москву в октябре, сообщил источник издания Axios.
«По словам источника, знакомого с ситуацией, Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в конце этого месяца для дальнейших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», – пишет Axios.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией.
Также стал известен состав украинской делегации, которая отправится на переговоры в Майами.
По данным NewsNation, Кушнер и Уиткофф обсудят с Украиной новую мирную сделку.