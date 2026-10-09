Axios сообщил о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре

Axios: Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в октябре

Tекст: Антон Антонов

«По словам источника, знакомого с ситуацией, Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в конце этого месяца для дальнейших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», – пишет Axios.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией.

Также стал известен состав украинской делегации, которая отправится на переговоры в Майами.

По данным NewsNation, Кушнер и Уиткофф обсудят с Украиной новую мирную сделку.