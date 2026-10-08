Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией

Tекст: Антон Антонов

Встреча будет посвящена «новому единому предложению» по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

К консультациям присоединятся советники по национальной безопасности стран «евротройки» – Британии, Германии и Франции, а также представители Евросоюза и НАТО, отметили в Белом доме.

«Новое, комплексное предложение охватывает все аспекты конфликта», – сообщил Белый дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стал известен состав украинской делегации, которая отправится в Майами для переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

Песков также отметил, что выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается.