Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретятся 9 октября с украинской делегацией, подтвердил высокопоставленный представитель администрации США.
Встреча будет посвящена «новому единому предложению» по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».
К консультациям присоединятся советники по национальной безопасности стран «евротройки» – Британии, Германии и Франции, а также представители Евросоюза и НАТО, отметили в Белом доме.
«Новое, комплексное предложение охватывает все аспекты конфликта», – сообщил Белый дом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стал известен состав украинской делегации, которая отправится в Майами для переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.
Песков также отметил, что выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается.