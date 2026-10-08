Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
База колумбийских наемников уничтожена под Харьковом
База переброшенных из Киева колумбийских наемников уничтожена под Харьковом
В Харьковской области ликвидирован пункт временной дислокации колумбийских боевиков из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, сообщил источник в российских силовых структурах.
В Дергачах Харьковской области ликвидирован крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников, ранее переброшенных из Киева, сказал собеседник ТАСС.
По этим данным, общая численность иностранных наемников в рядах украинских войск составляет около 16,5 тыс. человек. Из них порядка 7 тыс. человек являются гражданами Колумбии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в украинские войска для изучения работы дронов.
В понедельник подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков.
В мае украинские войска перебросили колумбийских бойцов под Сумы.