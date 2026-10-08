База переброшенных из Киева колумбийских наемников уничтожена под Харьковом

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Дергачах Харьковской области ликвидирован крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников, ранее переброшенных из Киева, сказал собеседник ТАСС.

По этим данным, общая численность иностранных наемников в рядах украинских войск составляет около 16,5 тыс. человек. Из них порядка 7 тыс. человек являются гражданами Колумбии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в украинские войска для изучения работы дронов.

В понедельник подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков.

В мае украинские войска перебросили колумбийских бойцов под Сумы.