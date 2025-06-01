Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» выберет новое название для боевой машины поддержки танков «Терминатор» по итогам народного голосования, передает ТАСС. Окончательное название планируют объявить в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2025», после чего оно пройдет регистрацию и станет официальным.

В пресс-службе концерна объяснили, что прежнее имя было присвоено спонтанно и не отражает исторические или культурные традиции России. «Название русской боевой техники должно откликаться в сердцах граждан России, соответствовать нашим традиционным ценностям, ассоциироваться с историческим наследием и героическим прошлым», – заявили представители УВЗ.

Предложения по новым названиям принимаются до 1 июля на специальную электронную почту terminator.net@uvz.ru, после чего лучшие варианты вынесут на голосование в Telegram-канале концерна. В УВЗ подчеркнули, что не исключают сохранения текущего имени, если его поддержит большинство участников.

В концерне отметили, что БМПТ «Терминатор» доказала свою эффективность на поле боя, однако многие экипажи считают, что название не отражает сущности машины и чаще используют термин «БМПТ». Представители пресс-службы добавили, что сравнение с персонажем фантастических фильмов неуместно по отношению к современной российской технике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о намерении поддержать российских производителей игрушек в конкуренции с импортом. Предприятие также рассматривало возможность смены иностранного названия БМПТ «Терминатор» на отечественное.