Сийярто заявил о намерении Венгрии сохранить закупки российской нефти и газа

Tекст: Вера Басилая

Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит бороться за возможность закупать российские нефть и газ. Министр подчеркнул, что страна не намерена отправлять деньги на поддержку так называемой украинской военной мафии, передает РИА «Новости».

«Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдет на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз», – заявил Сийярто на митинге в Будапеште.

Он также отметил, что после парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля, власти Евросоюза намерены навсегда лишить Венгрию российской нефти, однако правительство Орбана будет отстаивать право страны на импорт российской энергии.

По итогам выборов определится, сохранит ли власть партия Орбана «Фидес» и ее партнер «Христианско-демократическая народная партия», гарантирующие, по словам Сийярто, мир и стабильность, либо победит партия «Тиса», выступающая за сближение с ЕС и НАТО.

