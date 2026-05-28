Шойгу заявил о массовом возврате украинцев к русскому языку
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что украинское население массово возвращается к русскому языку.
Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности отметил, что 9 мая самым популярным запросом в интернете на территории страны стал «Парад Победы», передает РИА «Новости».
«Хочу еще раз подчеркнуть: мы выступаем за мир и предлагаем его. И понимаем, что в интересах населения, проживающего на Украине, перейти к долгосрочному мирному урегулированию. Но для этого надо отвергнуть конфронтацию и неонацистскую русофобскую идеологию», – отметил Шойгу на неформальной встрече секретарей совбезов стран СНГ.
Он добавил, что местные чиновники бьют тревогу из-за масштабного возврата людей к прошлому. Секретарь Совбеза также обратил внимание на то, что жители Киева, Харькова, Херсона и Днепропетровска приносили цветы к монументам.
«В последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу – идет масштабный возврат населения к русскому языку, к прошлому, к корням. Самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал «Парад Победы», и запрос этот делался на русском языке», – отметил Шойгу.
По мнению Шойгу, происходящее является объективным процессом и естественной реакцией на исторические фальсификации и истерию. Он подчеркнул, что подобная тенденция отторжения лжи наблюдается не только на Украине, но и в Молдавии, а также в ряде европейских государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запрос о параде Победы в Москве стал самым популярным в украинском сегменте интернета 9 мая.
Днем ранее украинский блогер рассказал о настоящем ренессансе русского языка в Киеве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила рост популярности русской речи на фоне репрессий со стороны киевских властей.