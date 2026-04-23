«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Захарова: Репрессии Киева сделали русский язык еще популярнее на Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что попытки ограничить русский язык на Украине приводят к его увеличивающейся популярности среди населения.
Захарова заявила, что чем больше на Украине запрещают использование русского языка, тем больше он становится популярным. По ее словам, эти данные подтверждает не российская, а украинская статистика, и нынешние ограничения доходят до прямых репрессий и физического воздействия на людей, передает РИА «Новости».
По ее словам, нельзя варварски отменять то, что создано цивилизационно и цивилизованно», отвечая на вопрос о причинах популярности русского языка на Украине. Она выступила с этим заявлением на общественно-деловом форуме «Евразия – территория традиционных ценностей».
После событий 2014 года власти Украины стали активно бороться не только с советским прошлым, но и со всеми аспектами, связанными с Россией, включая русский язык.
Ранее Верховная рада Украины исключила русский язык из перечня защищаемых Европейской хартией языков.
Захарова сравнила запрет русского языка с приказом солнцу не светить.