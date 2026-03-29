Депутат Рады Пипа оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

На Украине разгорелся скандал вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы. Это случилось после ее оскорбительных высказываний в адрес советских солдат, воевавших против нацистов, сообщает ТАСС.

На своей странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России), Пипа опубликовала фото у музея истории Украины во Второй мировой войне с подписью: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Речь идет о демонтированной недавно фразе «Их подвиги будут жить вечно».

Публикация вызвала волну негативных комментариев и резкую критику со стороны коллег.

Депутат Рады Максим Бужанский отметил, что слова Пипы, вероятно, отражают ее личную семейную историю, и призвал украинские власти публично осудить подобные высказывания, подчеркнув, что «не стоит глумиться над мертвыми».

Попытка Пипы оправдаться новым постом с фотографией дедушки в советской форме не принесла результата – в комментариях к нему продолжают появляться возмущенные отзывы. Пипа заявляет, что ее слова были «вырваны из контекста».

Напомним, что с 2015 года на Украине официально не используется термин «Великая Отечественная война», а с 2024 года не отмечается День Победы.

