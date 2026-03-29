Эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР
Российские военнослужащие продвигаются к поселку Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и делают это так, что украинские войска оказываются в окружении и вынуждены отступать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военнослужащие ВС России пытаются обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков в Червоном с запада.
«Именно по этой причине мы с Новодмитровки продвигаемся в северном направлении – по направлению населенного пункта Стенки. Это как раз позволит охватить сразу три населенных пункта: это Николаевка, Подольская, Червоное», – рассказал он ТАСС.
Марочко считает, что такая тактика вынудит украинских боевиков либо отступать, либо оказаться в окружении российской группировки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, окрестности Червоного у Часова Яра в ДНР контролируют операторы БПЛА ВС России, а подразделения ВСУ оттуда ушли. Марочко сообщил о зачистке Червоного армией России от ВСУ, а также об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке.