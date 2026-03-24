Марочко сообщил о зачистке Червоного армией России от ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что российские военнослужащие продолжают вытеснять подразделения ВСУ из населенного пункта Червоное в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Он добавил, что в настоящее время идет зачистка поселка от сил противника. Марочко подчеркнул: «Касаемо населенного пункта Червоное, то по последней информации, которая мне поступала, украинские боевики выдавлены из данного населенного пункта. Сейчас они передислоцировались юго-западнее данного населенного пункта, на высоты».

Эксперт отметил, что Червоное с военной точки зрения расположено крайне невыгодно, так как находится в низине, что усложняет удержание позиций на этой территории. По его словам, это одна из причин, почему российские подразделения не спешат занимать сам поселок, предпочитая продолжать наступление и вытеснять ВСУ на более уязвимые позиции.

Марочко выразил уверенность, что в ближайшее время Червоное будет полностью освобождено, поскольку российские военные активно проводят мероприятия по зачистке местности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, окрестности Червоного у Часова Яра в ДНР контролируют операторы БПЛА ВС России, а подразделения ВСУ оттуда ушли.

Российские подразделения продвигаются вдоль реки Грузская и вытесняют бойцов ВСУ из района населенного пункта Подольское под Часовым Яром в ДНР.

Бойцы казачьей бригады в составе группировки войск «Южная» приняли участие в освобождении села Каленики в ДНР и уничтожении полевого склада ВСУ.