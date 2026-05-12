Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?0 комментариев
Минск предупредил Европу о риске из-за войск у границы
Милитаризация границы с Белоруссией создает серьезную опасность в первую очередь для самого Европейского союза, предупредили в Минске.
Размещение иностранных войск и техники на белорусской границе угрожает безопасности Евросоюза, передает РИА «Новости».
Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич подчеркнул, что Минск внимательно следит за ситуацией.
«За всеми действиями мы будем наблюдать. Мы прекрасно понимаем, что та милитаризация Европейского Союза, размещение войск, техники, личного состава на нашей границе несут риски. Риски они несут в первую очередь самому Европейскому Союзу на нашей границе. Потому что они должны четко понимать, что их могут использовать как инструмент, чтобы развязать войну на европейском континенте», – заявил Гайдукевич.
Ранее польское министерство обороны сообщило о планах американской делегации провести рекогносцировку на границе с Белоруссией. Делегацию возглавит заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.
Гайдукевич напомнил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не раз предупреждали о готовности применить все силы Союзного государства в случае агрессии. Парламентарий добавил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» и другие меры укрепления обороноспособности направлены исключительно на предотвращение войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские и польские спецслужбы запланировали воспрепятствовать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.
Варшава с подачи США разворачивает группировку войск на границе с соседним государством.
Польша под предлогом усиления охраны разместила у рубежей республики 17 тысяч солдат.