  Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    10 апреля 2026, 09:59 • Новости дня

    Семиклассник обстрелял из пневматики поезд московского метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве ученик седьмого класса открыл огонь из пневматического пистолета по электропоезду метро, разбив стекла в двух вагонах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент произошел на открытом участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская», указала Волк, передает РИА «Новости».

    В полицию поступило сообщение о поврежденных окнах поезда, обнаруженных в депо.

    Рядом с местом происшествия задержали учащегося седьмого класса общеобразовательной школы. Он сознался, что в компании сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда.

    Школьника доставили в полицию для проведения профилактической беседы в присутствии законного представителя. Выяснилось, что ранее он уже привлекал внимание правоохранителей: подросток катался снаружи маршрутного автобуса, держась за кузов.

    В отношении отца мальчика составлены два административных протокола за неисполнение родительских обязанностей. Самого семиклассника поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

    Ранее группа подростков устроила погром со стрельбой в подмосковной электричке. 13-летний школьник из Свердловской области ранил одноклассницу из пневматического пистолета.

    9 апреля 2026, 18:10 • Новости дня
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь
    @ Viktor Chernov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    План мероприятий к 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова утвержден и будет включать установку памятника, а также присвоение его имени городским объектам.

    Как сообщается на сайте Минкульта России, организационный комитет по празднованию возглавляет глава ведомства Ольга Любимова. К инициативам присоединились не только Москва, но и Севастополь, Калужская, Архангельская, Вологодская области, Татарстан, Крым и зарубежные представительства при участии Россотрудничества.

    «Юбилейная программа сформирована как комплексная и масштабная система мероприятий, отражающая роль Юрия Лужкова в становлении российской государственности и рассчитанная на широкий круг участников: от профессионального сообщества до молодежной аудитории», – подчеркнула Любимова. По ее словам, план может быть дополнен новыми инициативами и предложениями.

    В рамках праздничных мероприятий в Москве появится монумент Лужкову, его имя будет присвоено скверам, образовательным учреждениям, появятся бюсты и мемориальные доски в различных регионах. Научная и образовательная программы предусматривают конференции, лекции и форумы, посвященные деятельности Лужкова.

    Отдельный акцент сделан на спортивные инициативы: пройдут турниры памяти бывшего мэра, включая теннисный турнир его имени и соревнования по легкой атлетике «Территория бега». В сфере культуры и просвещения запланированы выставки, концерты, специальные экспозиции в Музее Москвы и Московском метрополитене, а также юбилейный концерт в Калужской области.

    К 2026 году намечено создание документального фильма о Лужкове, издание аналитических материалов и монографий о его деятельности, а также проведение онлайн-проекта «Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей». В сентябре 2026 года состоится общественный субботник и культурная программа в Парке имени Лужкова в Москве.

    Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, умер в 2019 году в Мюнхене в возрасте 83 лет.

    7 апреля 2026, 13:08 • Новости дня
    Уголовное дело открыли после массового отравления артистов в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления артистов из Красноярска в столице, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что не позднее 6 апреля постояльцы после приема пищи в отеле на Большой Садовой обратились за медпомощью с признаками пищевого отравления.

    Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию, сейчас допрашиваются руководство и персонал отеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 сотрудников Красноярского музыкального театра во время гастролей в Москве были госпитализированы с признаками отравления.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    10 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправились в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, делегацию возглавляют глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

    Ожидается, что Благодатный огонь доставят в столичный аэропорт Внуково в субботу вечером, передает РИА «Новости».

    Масштабной встречи святыни в аэропорту не планируется, однако ее передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции огонь привезут в кафедральный храм Христа Спасителя к ночному патриаршему богослужению, которое пройдет в ночь на 12 апреля.

    В состав группы вошли адвокат Павел Астахов, гендиректор НТВ Алексей Земский, руководитель транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и депутат Мосгордумы Сабина Цветкова.

    Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставят в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова» Роскосмоса.

    8 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    В Москве автомобиль въехал в дом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Большой Грузинской улице автомобиль иностранной марки въехал в строение, пострадал один человек, сообщил источник.

    Инцидент произошел на Большой Грузинской, 22, автомобиль Lexus врезался в дом, сказал собеседник агентства «Москва».

    Отмечается, что один человек пострадал, его осматривают медики скорой помощи.

    Ранее в апреле в Москве манипулятор с поднятой стрелой столкнулся с опорой пешеходного моста на 47-м километре внутренней стороны МКАД.

    До этого в столице столкнулись два рейсовых автобуса, травмы получили девять пассажиров.

    8 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Мужчина с кирпичом ограбил аптеку в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичной аптеке неизвестный пригрозил фармацевту кирпичом и похитил деньги, полиция задержала его через несколько часов, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Судакова в Москве, мужчина зашел в аптеку и, угрожая кирпичом сотруднице, потребовал отдать ему деньги, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По словам сотрудницы аптеки, злоумышленник несколько раз ударил кирпичом по стеклянной перегородке кассового окна, чтобы напугать ее. Опасаясь за свою жизнь, фармацевт передала ему наличные из кассы, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

    Подозреваемым оказался 27-летний ранее судимый житель Владимирской области. Оперативники задержали его на Новомарьинской улице. Похищенные деньги мужчина успел потратить до задержания.

    Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением предметов в качестве оружия. Подозреваемый арестован, проводится расследование.

    Ранее в отделении банка в Москве мужчина попытался ограбить это кредитное учреждение, угрожая пневматическим оружием кассиру. Он потребовал открыть хранилище, но ретировался после срабатывания сигнализации, назвав происходящее неудачным розыгрышем.

    До этого грабитель в маске с лицом Якубовича ограбил ювелирный магазин в Москве.

    7 апреля 2026, 12:16 • Новости дня
    В Москве двое рабочих погибли при падении стройматериалов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На западе Москвы на строительной площадке на улице Верейская рухнули строительные материалы, под ними оказались двое рабочих, сообщили в прокуратуре города.

    В результате падения стройматериалов погибли двое рабочих, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на строительной площадке.

    Ранее на стройплощадке в Москве во время раскопочных работ рабочего засыпало грунтом, он скончался.

    7 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Лжесиловики выманили у московской пенсионерки 25 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице 78-летняя женщина лишилась 25 млн рублей, поддавшись влиянию мошенников, представившихся представителями силовых структур, сообщили в ГУ МВД по городу.

    В полицию обратилась 78-летняя москвичка и рассказала, что открыла на телефоне ссылку от неизвестных, после чего ей стали звонить якобы сотрудники силовых структур, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Звонившие убедили пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно обналичить.

    Пенсионерка по инструкциям аферистов получила в банке 13 млн рублей, а потом отдала их около своего дома на Окской улице незнакомке, которая сказала ей кодовое слово.

    Через несколько дней она передала той же женщине еще 12 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 25 млн рублей.

    Позже мошенники сообщили пожилой женщине о якобы оформленном кредите под залог ее квартиры и потребовали еще 3 млн рублей для «снятия обременения». Пытаясь занять деньги у знакомой, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

    Правоохранители установили маршрут передачи денег и задержали одну из подозреваемых – 46-летнюю жительницу Москвы.

    Полученные средства она передала соучастнику. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигурантке предъявлено обвинение, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Устанавливаются другие эпизоды, а также соучастники и организаторы преступной схемы.

    В январе 78-летняя жительница Москвы обратилась в полицию и сообщила о передаче курьерам более 20 млн рублей по указанию мошенников.

    8 апреля 2026, 09:39 • Новости дня
    В Москве нашли тело девушки с ножевыми ранениями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на улице Лобачевского обнаружили тело молодой женщины с признаками насильственной смерти, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями было найдено вблизи жилого дома на улице Лобачевского в западной части Москвы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Его нашли 8 апреля.

    Ранее в Москве у одного из водоемов обнаружили чемодан с телом мужчины, на нем зафиксировали множество колото-резаных ранений.

    7 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Москве в рамках Недели космоса стартовал марафон «Космос со Знанием»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве стартовал просветительский марафон «Космос со Знанием» – ключевое образовательное событие Недели космоса.

    Открытие состоялось 7 апреля в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие организовано Госкорпорацией «Роскосмос» и Российским обществом «Знание».

    В этом году марафон собрал более 1000 студентов профильных вузов и колледжей, а также представителей экспертного сообщества. «Для Общества «Знание» большая радость и честь быть частью Недели космоса, которую объявил наш президент Владимир Владимирович Путин», – подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, приветствуя участников. Он отметил, что Россия исторически занимает лидирующие позиции в освоении космоса.

    Лекцию на открытии провел генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, сделав акцент на том, что космонавтика – это не только технологии, но и способность человека преодолевать границы возможного. «Для нашей страны космос всегда был больше, чем сферой деятельности или отраслью. Это часть национальной идеи, источник вдохновения для всего общества», – отметил он. Баканов подчеркнул, что национальный проект в сфере космоса, утвержденный президентом, определяет главные направления развития, включая спутниковую связь, пилотируемую космонавтику и подготовку специалистов.

    Особое внимание уделяется привлечению молодежи: Баканов рассказал о программе «КосмоПрорыв», в рамках которой студенты уже создали и запустили более 83 спутников, а впереди запуск еще 360 аппаратов по национальному проекту. К 2030 году каждый третий инженер в отрасли должен быть моложе 35 лет.

    Международное сотрудничество также играет важную роль. Баканов сообщил, что Россия вместе с Китаем и другими странами строит первую международную лунную станцию, в рамках которой российские специалисты создают лунную атомную электростанцию для будущей базы. Он отметил, что космические технологии уже сегодня используются в навигации, связи и биомедицине, а Россия продолжает оставаться нацией инженерного ума и научного достоинства.

    В регионах страны прошла лекция «108 минут, которые изменили мир», а ко Дню космонавтики Общество «Знание» организовало тематическую акцию с участием школьников и студентов. По всей стране проходят встречи с космонавтами и лекции о достижениях отечественной космонавтики. Неделя космоса, учрежденная указом президента, продлится до 12 апреля и в 2026 году будет приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина.

    7 апреля 2026, 13:48 • Новости дня
    Власти Москвы оценили масштабы весеннего половодья в регионе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Весенний подъем воды в столичном регионе проходит без сбоев, водохранилища уже заполнены на 80% и продолжают ежедневно прибавлять в уровне, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    После установления теплой погоды с положительными среднесуточными температурами воздуха началось половодье, водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской систем наполняются, указал Бирюков, передает РИА «Новости».

    Уровни поднимаются примерно на 7–11 сантиметров в сутки.

    Сейчас заполнено 80% от полезного объема, а свободная емкость водохранилищ Москворецкой системы составляет 163 млн кубометров. Бирюков отметил, что, по оценкам специалистов, резервуары способны без проблем принять весь талый сток.

    Заммэра подчеркнул, что наполнение водохранилищ идет плавно, чтобы исключить подтопления и гарантировать запас воды для бесперебойного водоснабжения Москвы.

    Перед началом паводка городские службы провели подготовительные работы на водохранилищах и гидроузлах, а также организовали снегосъемку для оценки снежного покрова, режим пропуска половодья постоянно корректируется с учетом погоды.

    В конце марта синоптик Михаил Леус сообщал о надвигающемся пике весеннего половодья в столичном регионе и росте уровня воды в реках на 20–70 см. В преддверии половодья в Москве усилили наблюдение за транспортными тоннелями, набережными и причалами для недопущения их подтопления.

    9 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    В московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночью на востоке Москвы загорелось административное здание на территории храма святителя Тихона Задонского, сотрудники экстренных служб эвакуировали двух человек, возгорание позже ликвидировали.

    «По предварительной информации, очаг пожара находился в здании трапезной по адресу: Майский просек, дом 5, строение 1», – сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости».

    Отмечается, что там находится Алексеевский ставропигиальный женский монастырь.

    Из горящего помещения удалось вывести двух человек.

    Пламя охватило котельную на первом этаже и быстро перекинулось на крышу здания. Для тщательного обследования задымленных комнат оперативно задействовали звенья газодымозащитной службы.

    Столичные спасатели добавили, что открытое горение на площади 50 квадратных метров полностью ликвидировали к 04.11 мск. В результате ночного инцидента никто не пострадал.

    В 2024 году в центре Москвы произошел пожар на территории Зачатьевского женского монастыря.

    9 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    Юная москвичка отдала аферистам драгоценности на 17 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Проживающая в столице 19-летняя девушка поверила угрозам об уголовном преследовании и передала злоумышленникам наличные, а также коллекционные часы с ювелирными украшениями, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Аферисты связались с жертвой под видом сотрудников банка и портала госуслуг, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Они убедили потерпевшую во взломе личного аккаунта и пригрозили ответственностью за спонсирование запрещенных организаций.

    «Жертва обналичила со счета один миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма – около 17 млн рублей», – добавили там.

    Правоохранители оперативно задержали 23-летнего подозреваемого на Солдатской улице. Выяснилось, что молодой человек забрал ценности на Крымском валу, сдал их в ломбарды, а вырученные средства отправил своим кураторам.

    Полиция уже изъяла часть похищенного имущества, включая дорогие наручные часы, вскоре вещи вернут законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

    До этого в Москве полиция задержала похитителей 106 млн рублей у 19-летней девушки. Другая столичная жительница лишилась более 20 млн рублей из-за действий телефонных аферистов.

    9 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве решили продлить работу метро и МЦК в пасхальную ночь

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пасхальную ночь работа метро и Московского центрального кольца будет продлена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале в мессенджере Max уточнил, что 12 апреля станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00, чтобы москвичи и гости города могли комфортно добраться до места празднования Пасхи.

    В рамках особого режима в пасхальные праздники, 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 3.30. Также доступны 18 постоянных ночных маршрутов, что обеспечит дополнительное удобство для пассажиров.

    Сергей Собянин отметил: «На Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) – до 11».

    Ранее Собянин пообещал завершить реставрацию крестов храма Христа Спасителя к Пасхе.

    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    В Москве отправили под суд причастных к хищению 30 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице девять участников преступной группы отправили под суд за хищение почти 30 млн рублей у граждан и их последующий перевод в криптовалюту, сообщили в прокуратуре города.

    Утверждено обвинительное заключение в отношении организаторов и участников преступного сообщества, восьми мужчин и одной женщины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по части первой, второй статьи 210 УК РФ, части четвертой статьи 159 УК РФ.

    Следствие установило, что с января по октябрь 2023 года трое руководителей ячейки получали указания о поиске банковских карт. Злоумышленники находили в Красноярском крае местных жителей, готовых за вознаграждение предоставить свои платежные реквизиты. Шесть фигурантов дела выполняли роль дропперов, принимая на свои счета похищенные средства.

    За свои услуги участники схемы оставляли себе 1-2% от украденной суммы. Остальные деньги они переводили в криптовалюту и отправляли главным организаторам мошенничества. Всего от действий преступников пострадали девять человек, а общий ущерб превысил 29,6 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве впервые открылось уголовное производство против дроповода за скупку и перепродажу электронных средств платежей.

    8 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Памятник Гагарину в Москве решили промыть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Коммунальные службы столицы проведут работы по весенней очистке памятника Юрию Гагарину на одноименной площади, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    «В общей сложности до конца апреля приведем в порядок более двух тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники», – указал Бирюков, передает РИА «Новости».

    Планируется также провести промывку памятника Юрию Гагарину.

    По словам заммэра, работы выполнит бригада коммунальных служб. Для доступа к верхним частям монумента задействуют автовышку высотой примерно 50 метров и моющую установку высокого давления.

    Перед началом очистки специалисты проверят, не появилась ли на памятнике ржавчина или другие повреждения. Затем монумент промоют водой, нанесут специальный вспененный раствор, который смывают через десять минут под сильным напором воды, при этом используется нейтральное моющее средство, а все действия при необходимости повторяют до полного удаления загрязнений.

    Бирюков подчеркнул, что промывка проводится под контролем реставраторов и специалистов столичного департамента культурного наследия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Замбии открыли бюст первого космонавта Юрия Гагарина и мурал к 65-летию его полета в космос. В Индонезии жители возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину в рамках памятных мероприятий ко Дню космонавтики.

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов

    Украинские военные прибыли в Норвегию для совместных учений со спецназом – отрабатывать применение беспилотников в холодных водах Норвежского моря. Потенциальные цели – российские торговые суда и военные корабли в северных широтах. Эксперты полагают, что Осло с Киевом в реальных условиях могут прорабатывать диверсионные планы против России в Арктике. Что видят они своими целями и как Москве защитить свои интересы? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Китайцы показали США альтернативу большой войне

    В КНР прибыла с визитом глава Гоминьдана – партии, стараниями которой Тайвань когда-то ушел в свободное плавание. Этим «рукопожатием через пролив» Китай отвечает западной пропаганде, которая предсказывает большую войну за остров уже в следующем году. К сожалению, хотя Пекин выбирает мир, большая война все-таки реальна. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

